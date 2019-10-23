الحسد يطارد محمد محمود.. مشواره مع الأهلي بدون ملامح

تعرض محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الى اصابة قوية ، أدت إلى قطع في الرباط الصليبي كتشخيص مبدئي من الأطباء المصريين، وتم ارسال الفحوصات الى ألمانيا، للتعرف على التشخيص النهائي للإصابة.



انضم محمد محمود الى النادي الأهلي في موسم 2018-2019 منتقلًا من نادي وادي دجلة، بعد أن قدم كل ما يؤهله الى الانضمام الى أبناء القلعة الحمراء.



ولكن اللعنة والحسد أصابوا محمد محمود، منذ يوم 8 يناير 2019 حيث أعلن النادي الأهلي عن إصابة محمد محمود بالرباط الصليبي.



ولم يستسلم محمد محمود ليعود في يوم 14 أكتوبر 2019 و يشارك لأول مرة بعد غيابه لـ 279 يوما بسبب الإصابة.



واليوم 23 أكتوبر 2019 تعرض لإصابة قوية في القدم السليمة، واشتُبه في إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي في الركبة الأخرى.



ومن الطبيعي أن يتم استبعاده عن قائمة المنتخب الأوليمبي، الذي كان من ضمنها بسبب الإصابة حيث أن تشخيص الإصابة المبدئي اشتباه في قطع بالرباط الصليبي.