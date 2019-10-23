اخبار الحوادث .. 10 جثث ضحايا الأمطار فى مصر.. ضبط ترسانة سلاح في جبل أسيوط .. مصدر يكشف هوية أبو عوامة

نشر قسم الحوادث عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها :





إصابة 4 سائحين أوكرانيين ونجاة 46 فى انقلاب أتوبيس بـ السويس

اصيب ٤ سائحين اوكرانيين فى انقلاب اتوبيس سياحى بطريق وصلة نفق الشهيد احمد حمدى بالسويس.



بعد السخرية منه.. مصدر أمنى يكشف هوية أبو عوامة الظاهر في نفق العروبة كشف مصدر أمني حقيقة الصورة المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يدخل الي نفق العروبة الغارق بمياه الأمطار حاملا "طوق" حيث تبين انه احد المارة وكان يحاول إنقاذ شاب علق داخل النفق. لمزيد من التفاصيل ..



10 جثث | ضحايا الأمطار فى مصر | مروة اتكهربت وهى راجعة من المدرسة وعم سيد وهو مروح شهدت محافظات مصر هطول أمطار كثيفة مما تسبب فى وفاة 10 أشخاص نتيجة الصعق بالكهرباء والسقوط من أعلى أثناء تنظيف مياه الأمطار وملامسة أعمدة الانارة . لمزيد من التفاصيل ..



بطول 135 وعمق 30 مترا .. ننشر صور الـ هبوط الأرضى بـ الدائرى الإقليمى حصل موقع صدى البلد على صور الهبوط الأرضى الذى وقع فى الكيلو 25 بـ طريق الدائري الإقليمي، بسبب الأمطار. لمزيد من التفاصيل ..



تسببوا في انقطاع الاتصال التليفوني عن 100 خط.. ضبط عصابة سرقة كابلات التليفونات بـ بولاق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة كابلات التليفونات. لمزيد من التفاصيل ..



ترسانة في الجبل .. الامن العام يداهم أوكار صناعة الاسلحة النارية بـ أسيوط| صور ضربة امنية وجهها قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام، لمروجى الاسلحة النارية، حيث داهمت قوات الأمن العام بالاشتراك مع قوات الامن المركزى وقوات مديرية امن سوهاج جبال المدينة والتى تتخذها عناصر اجرامية مكانا لمزاولة نشاطها الاجرامى. لمزيد من التفاصيل ..