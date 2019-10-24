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اقتصاد

البلطي بـ 30 جنيهاً.. سعر الأسماك اليوم الخميس 24 -10-2019

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:29 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة في سوق العبور لتجارة الجملة، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 24 أكتوبر 2019. 

وسجّل كيلو البلطي سعرا يتراوح ما بين 25 و30 جنيهًا، والبلطى نمرة "2" 22 جنيهًا، والبلطي الأسواني 35 جنيهًا، والجمبري نمرة "3" 170 جنيهًا، وسجّل المرجان نحو 32 جنيهًا، برانيس إسكندراني نحو 50 جنيهًا، الدنيس سجل نحو 90 جنيهًا.

وسجل سعر المكرونة خليجى نحو 22 جنيهًا، والجمبرى الجامبو نحو 440 جنيهًا، والجمبرى مجمد نحو 165 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 64 جنيهًا، والبياض البلدي 50 جنيهًا، وسمك الثعابين 170 جنيهًا، والقراميط 20 جنيهًا، والبورى "1" بـ40 جنيها، والبورى "2" بـ 32 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 25 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والكابوريا 150 جنيهًا، والسبيط 90 جنيهًا، وسمك موسى 64 جنيهًا، والجمبري 360 جنيهًا.
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