شاهد| السيسي ونظيره الروسي يفتتحان أعمال الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية - الروسية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الخميس، أعمال الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية - الروسية، ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في الجلسة العامة الأولى للقمة الأفريقية الروسية التي تعقد برئاسة مشتركة بينه ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سوف يلقي كلمة خلال الجلسة، تتضمن محددات ومحاور الرؤية الإفريقية لقضايا القارة والاتحاد الأفريقي وكيفية إدارة ملف التعاون المشترك بين روسيا وأفريقيا خلال المرحلة المقبلة.



وقال راضي إن الرئيس السيسي سيشارك عقب ذلك في جلسة عامة ثانية للقمة علي مأدبة غداء عمل، ويسبقها التقاط عدد من الصور التذكارية للزعماء ورؤساء الوفود المشاركة في القمة، موضحا أن الرئيسان السيسي وبوتين سوف يشهدان مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين روسيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي في عدة مجالات للتعاون بين الجانبين.



وأشار "راضي" إلي أن الرئيس السيسي سوف يستأنف اليوم لقاءاته الثنائية مع الزعماء المشاركين في القمة.