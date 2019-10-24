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فن

عمرو دياب يستعد لطرح أول يوم في البعد

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:22 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "أول يوم فـ البُعد" وهي أغنية جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، ومن المتوقع طرحها خلال الأيام القليلة القادمة بعدما قام بغنائها عدة مرات في أكثر من حفل غنائي.

وتقول كلماتها :"أول يوم فـ البعد .. يوم بيعدي سنين ..عمر ما بين عمرين .. ماشي لوحدك تسأل نفسك هو انا رايح فين.. أول يوم فـ البعد .. لما تبات مجروح .. والأحلام بتروح إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح".. لينا حياه مع بعض هنعوضها بمين .. ونعوضها منين .. أصعب حاجة تهد فـ ثانية اللي انت بانيه فـ سنين".

"أول يوم فـ البُعد" كلمات أحمد المالكى، والحان محمدي.
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