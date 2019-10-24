نوع من الفواكه يساعد على التخلص من سموم الجسد

يعد التفاح الأخضر من الفواكه التى يغفل الكثيرين فائدة تناولها فهو يوفر كميات كافية من البروتين والفيتامينات والمعادن والألياف.. كل هذه الأشياء تساعد في الحفاظ على صحة الجسد.. نظرًا لكونها مليئة بالعناصر المغذية.



ووفقا لموقع "هيلث" يحتوى التفاح الاخضر على مستويات عالية من مضادات الأكسدة و مركبات الفلافونويد والبوليفينول المفيدة للكبد كما يجعل عظام طفلك قوية بالإضافة إلى كونه مفيدا للهضم ويقلل من مستوى الكوليسترول في الدم.



وتساعد الألياف الموجودة في التفاح الأخضر على التخلص من مشكلة الإمساك ومن السموم فى الجسد.



ويحتوي التفاح الأخضر على كميات كافية من مضادات الأكسدة التي تمنع الكبد من الجذور الحرة وتساعده في العمل بشكل أفضل ويجعل العظام قوية.



ويساعد تناول التفاح على إنقاص الوزن بسرعة وبطريقة صحية. فهو قليل جدًا فى السعرات الحرارية، والتي تتراوح ما بين 80 إلى 100 سعرة حرارية اعتمادًا على حجم الفاكهة.