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فن

تفاصيل أغنية نداء شرارة الجديدة حكايتي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 12:07 م
نداء شرارة
نداء شرارة
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آيه عاطف
تستعد الفنانة نداء شرارة، لطرح أغنية جديدة بعنوان "حكايتي" خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك عبر جميع وسائل السوشيال ميديا الرسمية الخاصة بها.

وأكدت نداء شرارة، في تصريحات صحفية أن الأغنية تحكي قصة حلم واجتهاد، وتعطي الأمل لكل شخص لديه حلم يسعى جاهدًا لتحقيقه، كما تمنت أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

"حكايتي" للفنانة نداء شرارة، كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع جان ماري رياشي.

يذكر أن نداء شرارة تشارك في حفل غنائي ضخم يوم 1 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28.
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