بريطانيا تعلق على مظاهرات لبنان: يجب الاستجابة لمطالب الشارع اللبناني

علقت المملكة المتحدة على المظاهرات اللبنانية التي دخلت يومها الثامن احتجاجًا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية، مشددة على ضرورة الاستجابة لمطالب الشارع اللبناني.



وقالت السفارة البريطانية، في تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "بعد أسبوع على بدء الاحتجاجات أعرب الشعب اللبناني عن غضبه المشروع، الذي يجب الاستجابة له. هذه لحظة مهمة للبنان: يجب تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل".



وأضافت: "ستواصل المملكة المتحدة دعم الدعائم الأساسية للبنان من أمن واستقرار وسيادة وازدهار، بما في ذلك اقتصاد أقوى وأكثر إنصافا، وفرص تعليم نوعية للجميع، وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن".



وتواجه الحكومة اللبنانية برئاسة سعد الحريري مأزقًا كبيرًا يهدد استمرارها، حيث يواصل آلاف اللبنانيين لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاتهم المطلبية في شوارع العديد من المدن ملوحين بالأعلام في اليوم الثامن من الحراك الشعبي رغم تساقط الأمطار. وذلك على الرغم من إقرار الحكومة رزمة إصلاحات غير مسبوقة.



وانتشر الجيش لأول مرة منذ انطلاق التظاهرات، لفتح الطرق الرئيسية في مختلف المناطق بالقوة.