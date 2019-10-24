Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السيسي وآبي أحمد: استئناف فوري لأعمال اللجنة الفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:35 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد عبد المنعم
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الخميس، بمدينة سوتشي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس وآبي أحمد تناول التباحث حول ملف سد النهضة، في ضوء آخر التطورات في هذا الصدد، حيث أكد "آبي أحمد" أن تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي بشأن ملف السد تم اجتزاؤها خارج سياقها، وأنه يكن كل تقدير واحترام لمصر قيادةً وشعبًا وحكومةً، موضحًا أن تصريحاته تضمنت الإعراب عن التزام إثيوبيا بإقامة سد النهضة بدون إلحاق الضرر بدولتي المصب.

واضاف أن الحكومة والشعب الإثيوبي ليس لديهم أي نية للإضرار بمصالح الشعب المصري، وأن استقرار مصر وإثيوبيا هو قيمة وقوة مضافة للقارة الأفريقية بأسرها، مع التشديد على أنه، بصفته رئيسًا لوزراء إثيوبيا، ملتزم بما تم إعلانه من جانب بلاده بالتمسك بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال لقاء رئيس وزراء إثيوبيا، أن مصر طالما أبدت انفتاحًا وتفهمًا للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة سد النهضة، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، ومن ثم يتعين ألا تكون مساعي تحقيق التنمية في إثيوبيا على حساب تلك الحقوق، وأن إقامة السد يجب أن تتم في إطار متوازن ما بين مصالح دول المنبع والمصب، موضحًا أن نهر النيل بامتداده من الهضبة الإثيوبية إلى مصر يعد بمثابة شريان تعاون وإخاء وتنمية، ولا يجب أن يكون مصدرًا لأي مشاكل أو تناحر، وأن مساحة التعاون المشترك في هذا الإطار من المفترض أن تطغى على أي فرصة للخلافات.

وأكد السفير بسام راضي أنه تم التوافق خلال المقابلة بين الرئيس وابي احمد على الاستئناف الفوري لأعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحاً وإيجابية،  بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وتجاوز أي تداعيات سلبية قد نتجت عن التناول الإعلامي للتصريحات التي نسبت مؤخراً إلى الجانب الإثيوبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد ينشر صورا حصرية لـ سد النهضة الإثيوبي

سد النهضة والوصول لطريق مسدود.. مصر ترحب بتدخل امريكا فى المفاوضات .. واثيوبيا ترفض كل الحلول

بعد فشل المفاوضات.. خارجية النواب تكشف السيناريوهات المتوقعة حول أزمة سد النهضة

دفاع البرلمان: حق مصر القانوني محفوظ في أزمة سد النهضة

إثيوبيا تتعنت في مفاوضات سد النهضة وتقودها للفشل.. السيسي: نلتزم بحماية حقوقنا المائية.. والبرلمان يكشف خطط تحركاته والسيناريوهات المتوقعة.. ويؤكد: حق مصر القانوني محفوظ

لوزا يجتمع مع سفراء كل من ألمانيا وإيطاليا والصين

ترشيحاتنا

اهم الاخبار.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها بـ هوت شورت.. القصة الكاملة لمعلمة مصرية تسببت في وفاة طفل كويتي

أول قرار من محمود الخطيب بشأن إصابة محمد محمود

فى القمة الأفريقية – الروسية.. السيسى يوجه رسالة إلى رئيس وزراء إثيوبيا.. فيديو

رئيس وزراء إثيوبيا: السلام أساس الرخاء ونعمل مع دول الجوار لضمان تحقيق الأمن.. فيديو

لمدة 8 ساعات.. انقطاع المياه في الجيزة غدا الجمعة

بدون مكياج .. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة هادئة على إنستجرام

Advertisements

مرتضى منصور يفجر مفاجأة جديدة بشأن قناة الزمالك

هوت شورت وhalf boot.. دينا الشربينى تخطف الأنظار فى أحدث ظهور ..صور

بدء لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش أعمال القمة الروسية - الأفريقية بـ سوتشي

نسيت ليلة زواجي من 3 رجال.. رانيا يوسف تكشف عن أمور شخصية في حياتها

لن تتوقع.. سعر صادم لـ حذاء منى زكي في دبي.. صور

ساعات ممطرة... الأمطار تحول شوارع المنوفية إلى برك ومستنقعات

تعليقات مثيرة من الجماهير لـ ويزو بعد فقدان وزنها.. شاهد

اخبار الرياضة.. أول تعليق من محمد محمود بعد إصابته.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح.. حازم إمام يتجه للتدريب

الإنتاج الحربي: 13.248 مليار جنيه مصري إيرادات نشاط الوزارة خلال عام

بعد خناقة نجيب ساويرس.. ليليان داوود تتصدر جوجل

مرتجي كلمة السر.. تفاصيل إنهاء أزمة الأهلي والنجم الساحلي علي كوليبالي في سويسرا

منع حدوث كارثة صحية .. المهندسون العسكريون ينجحون فى إنقاذ جسر المحسمة بالإسماعيلية من الانهيار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرض الفيروز تبهر المعجبين.. مسابقة لـ أجمل صورة من جنوب سيناء

نيسان اريا الاختبارية الكهربائية تكشف نفسها للمرة الأولى.. صور

أصيبت به فنانة مشهورة.. قرصة النملة تعرض حياتك للخطر