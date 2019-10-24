تأجيل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين إلى الثلاثاء المقبل

أعلن محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، تأجيل اجتماع المجلس المقرر له اليوم الخميس إلى الثلاثاء المقبل.



ويتضمن جدول الأعمال مناقشة ملف تكويد الصحف الجديدة والإسكان وشؤن القيد واعتماد لجنة المشتغلين الأخيرة والروابط.



كما يناقش الاجتماع مستجدات أزمة جريدة التحرير وشؤن المبنى وشؤن الموظفين واللجان، وما يستجد من أعمال.