حدث الثقب الأسود بـ Fortnite.. يسجل أعلى نسبة مشاهدة في 48 ساعة

طرحت الشركة المطورة للعبة فورت نايت "Fortnite"، مؤخرًا تحديثات جديدة في الموسم 11 والتى من أبرزها إعادة تصميم الخريطة الخاصة باللعبة، ولسوء الحظ شهدت خريطة فورتنايت العديد من المشاكل، حيث أوضحت الشركة في بيانها الصادر يوم الثلاثاء أن هناك بالفعل خلل، وسوف يتم إصلاحه في أقرب وقت ممكن.



وبحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني، لقد مر أكثر من أسبوع منذ أن أطلقت لعبة فورت نايت حدث الثقب الأسود " black hole" عبر الإنترنت لمدة يومين، وذلك في نهاية الجزء الأول الذي يدعي "The End"، لتكون أكثر أحداث الألعاب مشاهدة على الإطلاق عبر منصات مختلفة من بينها Twitch و YouTube و Twitter.



وقد قامت شركة إيبك جيمز "Epic Games" الأمريكية، والتي تعد "فورت نايت" من أشهر ألعابها، بمسح خريطة الباتل رويال من الوجود عند إغلاق الموسم العاشر، قبل أن تأخذ اللعبة في وضع الظلام على وسائل التواصل الاجتماعي، كأحدث حركات التغيير التي شهدتها اللعبة.



وحيث شهد هذا الحدث أكثر من 7 مليون مشاهد عبر المنصات المختلفة على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخاصة بهم وهم يشاهدون بثًا مباشرًا مدته 48 ساعة من الثقب الأسود، في انتظار ما سيحدث لـ Fortnite، وما سيكون عليه الجزء الثاني في نهاية المطاف.



وتعتبر قناة Fortnite الرسمية واحدة من أكثر أحداث ألعاب الفيديو مشاهدة في التاريخ، حيث كشفت Epic عن أن أكثر من 1.7 مليون من مشاهدي منصة Twitch تم ضبطهم إما على حساب Fortnite الرسمي للعبة أو لمنشئي المحتوى المفضلين لديهم خلال الحدث.



وقالت الشركة المطورة للعبة فيما يتعلق بأرقام البث القياسية لهذا الحدث: "هذا هو أعلى رقم قياسي متزامن للمنصة في لعبة واحدة".



وعلى موقع تويتر، وصل مستوى مشاهدة الحدث إلى 1.4 مليون مشاهد، وحصل الثقب الأسود على أكثر من 50 مليون دقيقة تمت مشاهدته، وإجمالي 42.8 مليون مشاهد، مما يجعله "حدث الألعاب الأكثر مشاهدة على Twitter"، وفقًا لـ Epic.



وبسبب الشعبية التي يتمتع بها موقع YouTube خلال البث المباشر الذي استمر يومين، حققت المشاهدة عبر موقع مشاركة الفيديوهات الشهير4.3 مليون مشاهد متزامن في جميع القنوات.



ولم تكشف شركة "Epic" عن عدد اللاعبين الذين شاركوا في اللعبة عندما بدأ حدث الثقب الأسود، ولكن بالنظر إلى الضجة التي حدثت خلال لحظة "النهاية" الغامضة للعبة، فمن المحتمل أن يكون جزء كبير من قاعدة اللاعبين قام بتسجيل الدخول لرؤيتها مباشرة.