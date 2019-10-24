فايلر يجتمع مع معاونيه بالأهلي لاستغلال فترة توقف الدوري المصري

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع معاونيه في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، قبل انطلاق المران الذي يقام مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.



وتحدث فايلر مع معاونيه بشأن الفترة المقبلة في ظل توقف الدوري المصري حتى الانتهاء من بطولة أمم إفريقيا القادمة تحت ٢٣ سنة.



وطالب فايلر بوضع برنامج بدني للاعبين، بالإضافة إلى التنسيق مع عبد الحفيظ بشأن المرحلة المقبلة التي قد تشهد إقامة معسكر خارجي لمدة أسبوع يتخلله خوض مباراة أو مباراتين.



