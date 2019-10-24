أسباب ارتفاع السكر المفاجئ .. 5 أعراض تهدد صحتك

اسباب ارتفاع السكر المفاجئ، متعددة، فهناك ضرورة على السيطرة على مرض السكري من خلال تناول نظام غذائي صحى، فضلا عن ممارسة الرياضة كل تلك الخطوات من شأنها تقليل نسب الإصابة بارتفاع السكر المفاجئ، ولكن للتعرف أكثر تفصيلا، نرصد فى سياق التقرير التالى اسباب ارتفاع السكر المفاجئ.



اعراض ارتفاع السكر المفاجئ



إن حدوث ارتفاع في نسبة السكر في الدم من حين إلى آخر تتعدد أعراضها التى تتمثل فى :



1- كثرة التبول

2- زيادة العطش

3-فقدان الوزن

4- ؤية ضبابية

5- تعب وغثيان



اسباب ارتفاع السكر المفاجئ



1- عدم تتناول كمية كافية من الأنسولين قبل النوم



2-الإصابة بنزلة برد أو أنفلونزا، حيث يطلق جسمك هرمونات تساعدك على محاربة الجراثيم التي تهاجمك، فمن الممكن أن تتداخل هذه الهرمونات مع قدرة الأنسولين على خفض نسبة السكر في الدم.



3- التوتر، إذا كنت تحت الضغط ولا تنام جيدًا، فإن جسمك يفرز هرمونات التوتر، مما يقلل من قدرتك على صنع الأنسولين ومعالجة نسبة السكر في الدم.



4- تناول الكثير من الكربوهيدرات.



5- الإجهاض فى ممارسة الرياضة، حيث تأخذ عضلاتك الجلوكوز (السكر) بشكل أسرع بكثير، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم .



6- عدم تناول وجبات الطعام بشكل منتظم.



طرق الوقاية من ارتفاع السكر المفاجئ



1- العمل على قياس نسبة الجلوكوز بانتظام.



2- تناول الدواء كما هو موصوف، وفى حال تذبذب السكر في الدم بين عشية وضحاها، فقد يحتاج طبيبك إلى ضبط الجرعة أو التوقيت أو قد يقترح عليك تجربة دواء آخر.



3- الاعتماد على نظام غذائي صحى.



4- ممارسه الرياضة بشكل صحيح ، حيث من الممكن أن تقوم التمرينات بخفض نسبة السكر في الدم لأن عضلاتك تحتاج إلى استدعاء مخازن الجلوكوز للحصول على الطاقة.



5- خفض مستويات التوتر، فلابد من الاسترخاء ووالقيام بأنشطة تساعدك على التخلص من التوتر، خاصة قبل النوم ، حتى تتمكن من النوم جيدًا.



مصدر المعلومات موقع everydayhealth.