نصرعزام يكشف تفاصيل ونتائج كونجرس الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم

كشف نصر عزام عضو الاتحاد الدولي لمحامي كرة القدم AIAF، عن تفاصيل كونجرس الاتحاد الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة، وكذلك أوجه الاستفادة من استضافة هذا الحدث العالمي بمشاركة العديد من مسئولي صناعة كرة القدم في إفريقيا والعالم.



وقال نصر عزام : " نحن سعداء باستضافة الكونجرس الأول داخل قارة إفريقيا بمصر، وهذا يدل على مكانة مصر وسط العالم وليست داخل القارة السمراء فقط، لأن الضيوف كانوا من كل دول العالم، والمؤتمر كان تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وكان شراكة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدمCAF ، ومركز التحكيم التجاري المصري، فرع المحكمة الرياضية الدولية بمصر، في وجود مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، الذين اهتموا بالتواجد في مصر، ومناقسة الموضوعات المطروحة".



وأضاف نصر عزام : "الكونجرس ناقش على مدار يومين العديد من القضايا الرياضية الهامة ومنها، لائحة فيفا الجديدة لانتقالات اللاعبين والتي يتم تطبيقها لأول مرة في الموسم الحالي 2019، وكذلك العقوبات التي تم تشديدها على الأندية غير الملتزمة بدفع مستحقات اللاعبين، وكذلك اللاعبين الذين يهربون من أنديتهم، وكان من أهم حلقات النقاش بالمؤتمر موضوع البث التلفزيوني، وشارك فيه الاتحاد الأفريقيلكرة القدم ، والهيئة الوطنية للإعلام بمصر، وتناقشنا حول الانتهاكات، وكذلك الحلول التي تمنع ذلك، ليست فقط بالتشريع في الدول المتعلقة بهذا النوع من القضايا، ولكن بلفت النظر إلى أهمية دور الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي نفسه بضرورة قيامه بدوره في الرقابة على بيع حقوقه والبدء بطرح مبادرات لحل هذه الأزمة".



وعن انطباع الحضور عن المؤتمر قال: "كان انطباعا جيدا، مستوى المناقشات هنا في مصر كان مختلفا عن أي مؤتمر آخر، فكان هناك حرص على مناقشة أمور تهم كل الناس، كان هناك حماس كبير من رئيسة الاتحاد لاستضافة المؤتمر في أفريقيا وخاصة القاهرة، في نفس العام الذي نظمت فيه مصر بطولة الأمم الإفريقية، وتترأس فيه مصر الاتحاد الأفريقي في الدورة الحالية، وخاصة مع تواجد مسئولي أكبر المنظمات الرياضية على مستوى العالم".



وأضاف: "أنا عضو في الاتحاد الدولي لمحاميي كرة القدم، وتقدمت بطلب استضافة الكونجرس في القاهرة منذ سنتين، وتنافسنا مع أكثر من دولة إفريقية وأوروبية وأسيوية حتى حصلنا على التنظيم، هذا هو الكونجرس السابع في تاريخ الاتحاد، لقد أقيم في عدة دول أوروبية من قبل مثل سويسرا وأوكرانيا وفرنسا وبأمريكا الجنوبية وآسيا وبالتحديد في الإمارات الشقيقة، وتلك هي المرة الأولى التي يقام فيها داخل أفريقيا، ناقشنا اليوم ما سنفعله في الكونجرس العام المقبل في البرازيل، وسوف نحدد البلد المستضيف للكونجرس عام 2021، ويتنافس على الإستضافة كل من السعودية وأسبانيا، وبالطبع نحن ندعم السعودية في طلبها".



وعن أوجه الاستفادة قال: "حضر إلى القاهرة من أوروبا وأمريكا الجنوبية والعالم أكثر من 150 شخص، بعضهم ألغى رحلة العودة للبقاء في مصر، والاستمتاع بالسياحة هنا ، وهؤلاء سوف ينقلون الصورة عن مصر إلى الخارج، هذا يؤدي إلى زيادة معدل السياحة وتنشيطها داخل مصر، لقد كان هدفا أساسيا أن ننقل الصورة الرائعة عن مصر إلى كل العالم من خلال ضيوفنا في هذا الكونجرس".



وشارك في المؤتمر -كمتحدثين- ممثلوا أكبر الهيئات الدولية في كرة القدم مثل: ماريو جالافوتي (مدير اللجان المستقلة بالـ FIFA)، عمر أونجارو (مدير قسم تشريع كرة القدم في الـ FIFA) إريكا مونتيمور فيريرا (رئيس شئون اللاعبين بالـ FIFA)، ونجم كرة القدم المصري أحمد حسام ميدو، و أنتوني بافوي، نائب السكرتير العام CAF، مصطفى عبدالله، مدير الامتثال CAF، آشتا ماهاماة صالح، مدير الشئون القانونية CAF، عبديل باه مدير التسويق CAF, دان دي يونج، رئيس قسم القانون الرياضي (رابطة الأندية الأوروبية ECA)، ألكسندرا غوميز بروينوود (مستشار قانوني برابطة اللاعبين المحترفين FIFPro)، د.إسماعيل سليم (مدير مركز CRCICA)، نصر الدين عزام، (محامي، مصر) ، عبدالله الشهابي (محامي، مصر) و محمد العمري (الهيئة الوطنية للإعلام)، وعبدالله شحاته (محامي، مصر) و خوان ممثل لا ليجا بمصر.



