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أخبار البلد

"السياحة" تشن حملات تفتيش على مراكز الغوص واليخوت .. و4 إجراءات يجب اتباعها

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:51 م
الغوص
الغوص
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محمد الاسكندرانى
قالت غرفة الغوص والأنشطة البحرية إنه في إطار الحفاظ علي البيئة البحرية ورعاية المصالح المشتركة للعاملين بالقطاع تود الغرفة تشجيع أعضائها من المنشآت مقدمي خدمات الغوص بمتابعة الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة من جهاز شئون البيئة بخصوص منع تنفيذ كل أنشطة الغوص الابتدائي سواء تحت مسمي Intro dive أو DSD من العائمات خلال أي رحلات بحرية بجميع المواقع بطول الساحل بدءًا من محمية رأس محمد جنوبًا وحتي طابا شمالًا متضمنًا جميع المناطق والمواقع بمضيق تيران.

وقالت غرفة الغوص إن وزارة السياحة والغرفة بصدد إجراء حملات تفتيش ميدانية علي السقالات في نطاق المحافظة وفي مواقع تنفيذ الأنشطة في البحر المفتوح، مثمنة التعاون في التزام الجميع بالقرار عن طريق تطبيق الإجراءات التالية ابتداءً من 1 نوفمبر2019 أثناء الرحلات البحرية علي اليخوت .

1. يجب علي المركز توفير صور كارنيهات الغوص الخاصة بالسائحين الغواصين المؤهلين المتواجدين علي اليخت أثناء الرحلة (صور رقمية أو ورقية).

2. في حالة الدورات التدريبية للمبتدئين لإجراء الغوصات في البحر المفتوح يجب أن يحمل المدرب المصاحب صورة من نموذج تسجيل الطالب المعدة من المنظمة التابع لها المدرب.

3. لا يسمح بوجود معدات غوص علي المركب إلا المعدات الخاصة بالغواصين السائحين والمحترفين من مقدمي الخدمة المثبتين علي التصريح فقط بالإضافة إلى صندوق واحد من المعدات الاحتياطية.

4. يسمح فقط لحالات ذوي القدرات الخاصة بعمل الغوصات الابتدائية (Intro) على متن اليخوت استثناءً من اشتراطات تنفيذ نشاط الإنترو والمنصوص عليها في المنشور رقم 24 لسنة 2019.

وقالت غرفة الغوص إنه طبقا للقرار المُشار إليه يُمنع نهائيًا تنفيذ برامج DSD أو ما يشابهها من على متن اليخوت وإذ تتفهم الغرفة المجهودات الإضافية التي قد تتحملها المنشآت لتنفيذ تلك الإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من القرار والحفاظ على الصالح العام.
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