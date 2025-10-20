ترامب: لم أطلب من إسرائيل العودة إلى القتال

قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إننا سنفعل شيئاً بشأن "حماس" قريبًا إذا لم تنفّذ ما وعدت به، مضيفا أنه لم يطلب من إسرائيل العودة إلى القتال.



وأضاف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، خلال استقباله رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، أنه يتم اتخاذ خطوات عديدة للحفاظ على وقف اطلاق النار في غزة.

وأشار ترامب إلى أن هناك مجموعة متمردة انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار، مجموعة عنيفة جدًا فعلوا أمورًا لم يكن من المفترض فعلها، ولو استمروا سنتدخل بكل عنف.

في سياق منفصل أشار ترامب، إلى أن الصين لا تريد غزو تايوان، ولا يزال بإمكان أوكرانيا الانتصار في الحرب لكن لا أعتقد أنها ستفعل ذلك.