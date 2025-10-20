القومي للبحوث: ارتفاع عدد العلماء المصريين المؤثرين في قائمة ستانفورد إلى 1106

تحدث الدكتور نصر الله محمد أستاذ علوم المواد المتقدمة بالمركز القومي للبحوث، عن سر زيادة أعداد العلماء المصريين المؤثرين على مستوى العالم.

وقال نصر الله محمد، في حواره على قناة "المحور“،: ”في عام 2020 كان عدد العلماء المدرجين في قائمة ستانفورد للتميز يبلغ 396 عالما".

وأضاف نصر الله محمد: "عدد العلماء أصبح 1106 عالم وهذا الامر شهادة دولية تؤكد المكانة العلمية للعالم المصري، وتعزز ثقة المجتمع في العالم المصري".

وأشار نصر الله محمد، إلى أن هناك استراتيجية مصرية لدعم البحث العلمي ودعم العلماء المصريين؛ لإحداث التأثير المطلوب على مستوى العالم، كما أن وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي تضع استراتيجيات لدعم العلماء.