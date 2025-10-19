«البحث العلمي» تعلن تفاصيل المشاركة بأوراق علمية في مجلد دولي حول الذكاء الاصطناعي والمجتمع

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن المشاركة بأوراق علمية في المجلد الدولي “الذكاء الاصطناعي والمجتمع: وجهات نظر وقضايا وآفاق”.

وجاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC)، تعلن الأكاديمية عن فتح باب المشاركة في المجلد العلمي القادم بعنوان: “الذكاء الاصطناعي والمجتمع: وجهات نظر متقاطعة وقضايا وآفاق” والذي سيتم نشره من قبل دار النشر العالمية Springer ضمن سلسلة Mathematics in Mind.

ويهدف هذا الإصدار إلى استعراض التأثيرات المجتمعية والأخلاقية والثقافية والاقتصادية والسياسية للذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة من الرؤى الأكاديمية والممارسات التطبيقية، بمشاركة باحثين وصانعي سياسات وخبراء من مختلف التخصصات والمناطق الجغرافية، بما في ذلك وجهات نظر متميزة من القارة الإفريقية.

المواعيد المهمة:

آخر موعد لتقديم الملخصات (150-300 كلمة) والسيرة الذاتية المختصرة: 30 أكتوبر 2025

إخطار المشاركين المقبولين: نوفمبر 2025

آخر موعد لتقديم الأوراق البحثية الكاملة (حتى 50 صفحة): 28 فبراير 2026

للتقديم والاستفسار، يرجى التواصل مع السادة المحررين عبر البريد الإلكتروني:

أ.د/ ماهوتون نوربير هونكونو – جامعة أبومي كالافي، بنين

[email protected]

| [email protected]

أ.د/ ميلانييا ميتروفيتش – جامعة نيش، صربيا

[email protected]

أ.د/ تييري وارين – كلية الدراسات العليا التجارية (HEC Montréal)، كندا

[email protected]

الموضوعات المقترحة (على سبيل المثال لا الحصر):

• الأخلاق والفلسفة والأنثروبولوجيا للذكاء الاصطناعي

• العمل والتوظيف والتغير الاقتصادي

• السياسة والسيادة والتنظيم

• التحيز الخوارزمي والعدالة الاجتماعية

• الذكاء الاصطناعي في التعليم والرعاية الصحية والثقافة والديمقراطية

• وجهات نظر من الجنوب العالمي وأفريقيا

لمزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع شبكة أكاديميات العلوم الإفريقية (NASAC):

https://nasaconline.org