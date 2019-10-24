فى اليوم العالمى لشلل الأطفال.. أطعمة لا غنى عنها يجب تناولها

فى اليوم العالمى لمرضى شلل الأطفال، يجب علينا أن ندعمهم ونقدم لهم أهم النصائح لأتباعها، وخاصة فى الأطعمة والغذاء يجب عليهم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ولذلك قدم موقع البعض منها وهى:



1- نظام غذائى غنى بالبروتين مثل( اللحوم، والدجاج، إلخ)

2- تناول كل الحبوب

3- تناول الفواكهة والخضراوات وخاصة الخضراوات بكمية كبيرة

4- الألبان والجبن بكل أنواعها

5- الدهون الصحية(زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زبدة الفول السودانى، المكسرات)

يجب عليهم تناول هذه الأطعمة بالكميات المناسبة التى يحتاجها الجسم لتعويض ما ينقصة من فيتامينات ومعادن



وإليكم أهم الأطعمة التى يجب تجنبها تمامًا للحفاظ على الحمية الغذائية:

1- السكريات

تجنب السكريات المضرة بكل أنواعها أو المصنعة والحصول على السكر الذى يحتاجة الجسم من الفاكهة



2- المشروبات الغازية

تشتهر المشروبات الغازية بأنها مليئة بالسكريات وأيضًا من أهم المسببات التى تتعضف العظام وسوف تؤثر بشكل سلبى كبير على المريض



3- الأطعمة النشوية

يجب على المريض التقليل من الأطعمة النشوية قدر الأمكان لأنها تسبب الدهون الزائدة التى تضر الجسم بشكل كبير وتزيد من الوزن الغير صحى

