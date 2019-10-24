Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فى اليوم العالمى لشلل الأطفال.. أطعمة لا غنى عنها يجب تناولها

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
Advertisements
نهى هجرس
فى اليوم العالمى لمرضى شلل الأطفال، يجب علينا أن ندعمهم ونقدم لهم أهم النصائح لأتباعها، وخاصة فى الأطعمة والغذاء يجب عليهم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ولذلك قدم موقع البعض منها وهى:

1- نظام غذائى غنى بالبروتين مثل( اللحوم، والدجاج، إلخ)
2- تناول كل الحبوب
3- تناول الفواكهة والخضراوات وخاصة الخضراوات بكمية كبيرة
4- الألبان والجبن بكل أنواعها
5- الدهون الصحية(زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زبدة الفول السودانى، المكسرات)
يجب عليهم تناول هذه الأطعمة بالكميات المناسبة التى يحتاجها الجسم لتعويض ما ينقصة من فيتامينات ومعادن

وإليكم أهم الأطعمة التى يجب تجنبها تمامًا للحفاظ على الحمية الغذائية:
1- السكريات
تجنب السكريات المضرة بكل أنواعها أو المصنعة والحصول على السكر الذى يحتاجة الجسم من الفاكهة

2- المشروبات الغازية
تشتهر المشروبات الغازية بأنها مليئة بالسكريات وأيضًا من أهم المسببات التى تتعضف العظام وسوف تؤثر بشكل سلبى كبير على المريض

3- الأطعمة النشوية
يجب على المريض التقليل من الأطعمة النشوية قدر الأمكان لأنها تسبب الدهون الزائدة التى تضر الجسم بشكل كبير وتزيد من الوزن الغير صحى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علاج المرارة بالتفاح .. نظام غذائى يخلصك منها فى اسبوع

اخفي الأرداف والوزن الزائد خلال شهر ب7 خطوات يومية

بـ 7 خطوات.. يمكنك تخسيس الأرداف في شهر

تناول البروتين.. 8 نصائح تساعدك على تخسيس منطقة البطن بسهولة

حرق دهون البطن والأرداف فى الجسم بسرعة.. حيل تحول جسمك لماكينة حرق

ترشيحاتنا

الأرصاد توجه رسالة لـ قائدى السيارات خوفا من الطقس السيئ غدا.. فيديو

انخفض بـ البنوك 5 قروش.. البرلمان يزف بشرى عن سعر الدولار فى يناير 2020

نسرين طافش تثير الجدل بـ إطلالة غريبة.. والجمهور: لوك مرعب

أردوغان: سنقدم طلبا رسميا لـ أمريكا لتسليم قائد قسد

60 صورة تكشف خطة الآثار لإنقاذ كنوز المعز من الغرق في الأمطار

دعاء الرعد .. 8 كلمات كان يرددها النبي وقت حدوثه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019