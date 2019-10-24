2000 قطعة.. 55 صورة تكشف العرض الجديد في متحف الإسماعيلية

زار مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، اليوم الخميس، متحف آثار الإسماعيلية، وكانت في استقباله مني شعبان مدير عام المتحف، وقام بجولة ننشر منها 55 صورة.



وشهد رئيس قطاع اليوم افتتاح العرض المتحفى الجديد بعد الانتهاء من تغيير الفتارين والإضاءة وعرض مزيد من القطع الأثرية التى وصل عدد المعروض من ٨٠٠ قطعة إلى ٢٠٠٠ قطعة أثرية.



وأشاد رئيس القطاع والحضور بالعرض المتحف الجديد والجهد المبذول من قبل إدارة المتحف والعاملين به لإظهاره بالمظهر اللائق.



جدير بالذكر أنه تم عرض قطع تعرض لأول مرة وهى الآثار العائدة من إسرائيل، وذلك فى ضوء احتفالات متحف آثار الإسماعيلية بانتصارات أكتوبر وبالعيد القومى للمحافظة.



ومن أبرز وأهم معروضات المتحف تمثال من الجرانيت لأبي الهول من عصر الدولة الوسطى، وتابوت من الرخام لشخص يدعى "جد حور" يرجع إلى العصر البطلمي، وهريم من عصر الملك رمسيس الثاني تم الكشف عنه بمدينة القنطرة شرق خلال أعمال حفر قناة السويس.