وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، نادي الزمالك عقب انتهاء مباراته مع جينير اسيون فوت السنغالي، والمؤجلة من جولة الإياب لدور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



شهد أشرف صبحي المباراة باستاد السلام بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري ومرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.



وانتهت المباراة التي شهدها استاد السلام بفوز نادي الزمالك بنتيجة ١/ صفر ليتأهل لدوري المجموعات المجموعة الأولي مع أول أغسطس الأنجولي ، وزيسكو الزامبي ، مازيمبي الكونغولي .



وتأتي متابعة وزير الشباب والرياضة للمباراة ضمن حرصه على متابعة كافة الأندية المصرية في مختلف المسابقات إيمانًا بدورها الكبير في دعم صفوف المنتخبات القومية وتأكيد ريادة مصر للرياضة في افريقيا .



يذكر أن فريق نادي الزمالك خاض قبل مواجهة بطل السنغال 3 لقاءات في البطولة الأفريقية ، مواجهتان أمام ديكاداها الصومالي في لقائي الذهاب والعودة لدور ال64 من البطولة، ومباراة الذهاب أمام جينيراسيون في ذهاب دور ال32 والتي انتهت لصالح الفريق السنغالي جينيراسيون بنتيجة هدفين مقابل هدف.