Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:22 م
وزير الشباب وعمرو
وزير الشباب وعمرو الجنايني
Advertisements
ريهام بكير
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، نادي الزمالك عقب انتهاء مباراته مع جينير اسيون فوت السنغالي، والمؤجلة من جولة الإياب لدور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شهد أشرف صبحي المباراة باستاد السلام بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد كرة القدم المصري ومرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

وانتهت المباراة التي شهدها استاد السلام بفوز نادي الزمالك بنتيجة ١/ صفر ليتأهل لدوري المجموعات المجموعة الأولي مع أول أغسطس الأنجولي ، وزيسكو الزامبي ، مازيمبي الكونغولي .

وتأتي متابعة وزير الشباب والرياضة للمباراة ضمن حرصه على متابعة كافة الأندية المصرية في مختلف المسابقات إيمانًا بدورها الكبير في دعم صفوف المنتخبات القومية وتأكيد ريادة مصر للرياضة في افريقيا .

يذكر أن فريق نادي الزمالك خاض قبل مواجهة بطل السنغال 3 لقاءات في البطولة الأفريقية ، مواجهتان أمام ديكاداها الصومالي في لقائي الذهاب والعودة لدور ال64 من البطولة، ومباراة الذهاب أمام جينيراسيون في ذهاب دور ال32 والتي انتهت لصالح الفريق السنغالي جينيراسيون بنتيجة هدفين مقابل هدف.
وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بداية ونهاية صعبة.. مواعيد مباريات الزمالك فى دوري أبطال إفريقيا حال تأهله

أول تعليق من الزمالك على مجموعة الفريق في دوري أبطال أفريقيا

جينيراسيون بطل السنغال يعلن موقفه النهائي من خوض مباراة الزمالك

مرتضى منصور يفتح النار من جديد على الكاف.. تعرف على السبب.. فيديو

مرتضى منصور يكشف عن ملعب لقاء الزمالك وجينيراسيون السنغالي .. فيديو

صدمة فى الزمالك قبل مواجهة جينيراسيون السنغالي فى دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

بسبب التنديد بالعدوان التركي.. أردوغان يتطاول على الجامعة العربية

الأرصاد لـ المواطنين: الخروج للضرورة القصوى وتوخي الحذر من طقس الغد

اخبار الرياضة.. مفاجأة تركي آل الشيخ.. حل أزمة الأهلي والنجم الساحلي.. وهل يعود فايلر إلى بلجيكا

رئيس وزراء أثيوبيا: تحديد مدة ملء خزان سد النهضة بالاتفاق مع مصر..فيديو

على مسئولية احمد شوبير.. حازم إمام يقترب من تولى هذا المنصب فى نادى بيراميدز

منى الشاذلى تستقبل أسرة عمرو محمود ياسين بالأحضان.. فيديو

Advertisements

عاجل .. إحالة نجم الزمالك إلى لجنة الانضباط.. وإيقاف فرجاني ساسي مباراة

تصرف غريب من مرتضى منصور في الدقيقة الأولى من مباراة الزمالك وجينيراسيون

قرار مفاجئ من جينيراسيون قبل ساعات من مواجهة الزمالك بدورى أبطال إفريقيا

تصرف مفاجئ من لاعبي جينيراسيون عقب انتهاء لقاء الزمالك

أزمة الدوري.. تغريم اتحاد الكرة 150 ألف جنيه لصالح النادي الأهلي.. تفاصيل

شاهد | رد فعل مرتضى منصور عقب إهدار محمود علاء ركلة جزاء للزمالك

أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 24-10-2019.. تغريم الجبلاية 150 ألفا لصالح الأحمر.. انتهاء أزمة كوليبالي.. رسالة الخطيب إلى محمد محمود

على مسئولية احمد شوبير.. حازم إمام يقترب من تولى هذا المنصب فى نادى بيراميدز

تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد التأهل لدور المجموعات

لم يكن في كامل وعيه.. طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة محمد عواد خلال مواجهة جينيراسيون

ضيف جديد في منزل محمد صلاح نجم ليفربول .. شاهد

اخبار الرياضة.. مفاجأة تركي آل الشيخ.. حل أزمة الأهلي والنجم الساحلي.. وهل يعود فايلر إلى بلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفوف ورايات خضراء.. شاهد احتفالات الصوفيين بختام مولد الدسوقي .. صور

منعت دفنه.. امرأة خمسينية تعيش مع جثة شريك حياتها بالمنزل أكثر من أسبوع

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019