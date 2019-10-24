الدراما التركية.. فريد كايا ينضم لـ الحفرة

انضم الممثل التركى فريد كايا إلى فريق عمل مسلسل الحفرة ، وذلك بعد جلسة عمل جمعته بالشركة المنتجة للمسلسل .



كانت هيئة مراقبة الإذاعة والتليفزيون، أصدرت قرارًا بفرض عقوبة مالية على مسلسل " الحفرة " ، والذى يتم عرضه حاليًا .



جاء القرار بفرض عقوبة مالية على العمل بسبب احتواه على مشاهد عنيفة ، وهو ما يخالف المادة 8 من القانون رقم 6112 الذي ينص على لا يمكن لخدمات البث ان تعرض ما يشجع على العنف .



العمل بطولة أراس بولوت إينملي وديلان شيشيك دينيز واركان كولتشاك كوستنديل واونير اركان وإيرجان كيسال ورضا كوجا أوغلو .



أحداث المسلسل تدور حول أحد أحياء مدينة إسطنبول، بل ومن أكثرها خطورة، الذي تتحكم فيه عائلة "كوشوفالي"، وتفرض قوانينها في الحي حيث لا يمكن النقاش أو المجادلة في هذه القوانين، ومن أهم ما تم فرضه على سكان هذا الحي هو عدم المتاجرة بالمخدرات أبدًا، وفي حال تم الخروج عن هذا القانون يطبق العقاب مباشرة.