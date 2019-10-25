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فن

حمو بيكا يجدد اعتذاره لـ هاني شاكر: عايزين ناكل عيش ومكنش قصدي أجرحك

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
بيكا
بيكا
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نبيل العدوى
جدد مغنى المهرجانات حمو بيكا اعتذاره لنقيب المهن الموسيقية هانى شاكر بعد ساعات من تقديم الأخير بلاغًا رسميًا ضده يتهمه فيه بالسب والقذف.

وقال حمو بيكا فى الفيديو: "أنا بعتذر يا أستاذ هانى شاكر أنت أمير الغناء العربي، وأنا مكنش قصدى إنى أزعلك، كان كل هدفى إنى أكل عيش، أنا معايا 20 فردا بياكلوا عيش، ناس فاتحة بيوت وبتصرف على عائلاتها، أنا اللى خلانى اضايقت وأنزل الفيديو أنى لفيت 8 ساعات، وشغلى كله كان واقف، وأنا إللى كنت عايز أعمله أنى امشى قانونى واعمل تصريح وانزل اشتغل ومكنش قصدى أنى أزعلك".

وأضاف: "أنا بحبك وإحنا عيالك يا أستاذ هانى، أنا كان كل هدفى إنى صوتى يوصلك، وقدام الناس كلها بقولك أنا آسف ليك، ولو عايزنى أجيلك أو اطلع على الهواء اتأسفلك هطلع، أنا بقالى 6 أشهر واقف عن العمل، والناس اللى معايا مقدرش امشيهم، إحنا نروح فين دى بلدنا وإحنا اخترنا فن الناس بتحبه وبتفرح بيه عمرنا ماضايقنا حد، وقدمنا محتوى تانى وبقينا ناخد بالنا من الكلام، وبقيت بنقى الكلام الصح".

وتابع: "فى شباب نفسها أنها تتجوز وتكون نفسها، كان يهمنا إننا نشتغل بالحلال، وأنا تعبت وكافحت، ابويا ربانى وطلعنى إنى مقولش لحد عايز حاجه، وبنيت المكان اللى بقيت فيه بعد سنين كتيرة، كان حلمى إنى أعمل حاجة والحمد لله حققت نسبة نجاح كبيرة، وبقى ليا أطفال وشباب وبنات كتيرة بتحبني".

كان المستشار ياسر قنطوش وكيلًا عن الفنان هاني شاكر بصفته نقيب المهن الموسيقية تقدم ببلاغ رسمي إلى رئيس نيابة الدخيلة حمل رقم ١٣٣٥٠ لسنة ٢٠١٩ إداري الدخيلة ضد المدعو محمد محمود مصطفي محمد سيد احمد وشهرته "حمو بيكا " لقيامه ببث فيديو علي مواقع التواصل الإجتماعي يحتوي على اقتحامه مقر نقابة المهن الموسيقية بمعاونة ورفقة فرقته الغنائية وتوجيه عبارات إهانة وسب وقذف ضد شخص موكله وصفته ونقيب المهن الموسيقية.



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