طريقة تحضير فطير بالجبنة بأسهل الخطوات

فطير بالجبنة من المعجنات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.





مقادير فطير بالجبنة

3 كوب دقيق

ربع كوب زيت

ربع كوب سمنة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف كوب لبن بودرة

رشة ملح

رشة سكر

ماء للعجن



-الوجه

جبنة شيدركريمي

زيتون أسود حلقات

فلفل أخضر رومي مفروم



طريقة تحضير فطير بالجبنة

* يخلط الدقيق والخميرة واللبن البودرة والسكر والملح والبيكنج بودر

* يضاف الزيت والسمنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتتخمر

* تفرد العجينة بالنشابة وتقطع دوائر وسط

* يضغط على الوجه ويضاف خليط الجبنة والفلفل والزيتون

* توضع في الفرن حتى تمام النضج

