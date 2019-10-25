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طريقة تحضير فطير بالجبنة بأسهل الخطوات

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:12 ص
طريقة تحضير فطير
طريقة تحضير فطير بالجبنة
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هاجر هانئ
فطير بالجبنة من المعجنات الشهية و اللذيذة التى يمكنك إعدادها و تحضيرها بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.


مقادير فطير بالجبنة
3 كوب دقيق
ربع كوب زيت
ربع كوب سمنة
1 ملعقة كبيرة خميرة فورية
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
نصف كوب لبن بودرة
رشة ملح
رشة سكر
ماء للعجن

-الوجه
جبنة شيدركريمي
زيتون أسود حلقات
فلفل أخضر رومي مفروم

طريقة تحضير فطير بالجبنة
* يخلط الدقيق والخميرة واللبن البودرة والسكر والملح والبيكنج بودر
* يضاف الزيت والسمنة والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة
* تغطى العجينة وتترك لتتخمر
* تفرد العجينة بالنشابة وتقطع دوائر وسط
* يضغط على الوجه ويضاف خليط الجبنة والفلفل والزيتون
* توضع في الفرن حتى تمام النضج
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