لما الشتا يدق البيبان على غفلة.. صلاح عبدالله ينشر صورة له مع هالة فاخر

نشر الفنان صلاح عبدالله صورة له مع الفنان هالة فاخر من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلق صلاح عبدالله على الصورة قائلا " لما الشتا يدق البيبان على غفلة ".وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : عم صلاح العسل - احلى غفلة - بحبك والله.يذكر ان شارك الفنان صلاح عبدالله فى بطولة مسلسل عائلة الحج نعمان الذى يذاع حاليا على شاشة ام بي سي مصر .