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فن

لما الشتا يدق البيبان على غفلة.. صلاح عبدالله ينشر صورة له مع هالة فاخر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:36 ص
صلاح عبدالله
صلاح عبدالله
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سيد احمد
نشر الفنان صلاح عبدالله صورة له مع الفنان هالة فاخر من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق صلاح عبدالله على الصورة قائلا " لما الشتا يدق البيبان على غفلة ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : عم صلاح العسل - احلى غفلة - بحبك والله.

يذكر ان شارك الفنان صلاح عبدالله فى بطولة مسلسل عائلة الحج نعمان الذى يذاع حاليا على شاشة ام بي سي مصر .
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