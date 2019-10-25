صحوة وأنشطة متعددة لقصور الثقافة بمحافظة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقد قسم ثقافة القرية بالفرع محاضرة مركزية بعنوان ''المرأة الريفية وحقها في التعليم'' بالوحدة الصحية بقرية الإعلام بحضور فاتن محمد مشرفة الرائدات الريفيات بالقرية.



بدأت المحاضرة بقصيدة شعرية حول مكانة ودور المرأة للشاعر الأديب عبد الكريم عبد الحميد بعنوان ''أنا المصري، فاكرك ياما''، ثم عرّفت الدكتورة نهير رمضان الشوشاني مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم الخدمات التي تقدمها الوحدة كذلك أسباب الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية.



كما أوضحت التحديات التي تواجه المرأة الريفية والظلم المجتمعي الواقع على المرأة والعوامل التي أدت إليه سواء العادات والتقاليد أو الجهل وغياب الثقافة والوعي، مظاهر العنف ضد المرأة وكيفية الحد منها والعمل على تغييرها.



ونظم قسم الثقافة العامة قافلة ثقافية بمدرسة بني صالح الإعدادية، تضمنت ندوة بعنوان "أكتوبر رمز البطولات" للروائي محمد جمال الدين وعبد العزيز صديق وكيل إدارة شرق التعليمية، إلى جانب أمسية شعرية لأبناء القرية، مصطفى عبد الباقي، والسيد كامل، والشباب مروه عادل، والدكتورة رفيده الطيب، بالإضافة إلي ورشتي فنون تشكيلية وحلي.



كما أقيمت مسابقات ثقافية في المعلومات العامة، ومجلات حائط ورسم على وجوه الأطفال، كذلك عقدت مكتبة اللاهون الفرعية محاضرة بعنوان "تلوث البيئة" حاضرتها سماح محمد سيد بمدرسة صديقة الفتيات باللاهون، تحدثت عن تلوث البيئة، كما أوضحت أنواع تلوث الأرض، الماء، وتلوث التربة وهو عبارة عن دخول المواد الضارة إلى التربة مما ينعكس سلبًا على صلاحيتها وجودتها وعلى صحة الكائنات الحية التي تعيش عليها .



واستمرت الزيارة لدار للمسنين ضمن فعاليات الاحتفالية التى تقيمها المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم وقامت فرقة الإنشاد الدينى بتقديم بعض الأغنيات الدينية، كما نفذت مكتبة الطفل بالقصر ورشة حكي ومسرح عرائس للأطفال برياض الأطفال بمدرسة دفنو الرسمية للغات واطفال رياض الاطفال بمدرسة المنشية الابتدائية، حيث تم عمل مسرح عرائس بعنوان "حادث القطار"، إلي جانب ورشة حكى بعنوان "الأرنب والكرنبة"، بالإضافة إلى فقرة مسابقات ترفيهية وألعاب تسلية لتنمية مهارات الأطفال على الفك والتركيب وقوة الملاحظة والابتكار.



بينما أقام القصر بالتعاون مع مدرسة عائشة ورشة فنية بمناسبة مرور ٤٦ عاما على انتصارات أكتوبر، وعمل دبابة بالكارتون وذلك في إطار استخدام خامات البيئة وإعادة تدويرها كما قام القسم بعمل طائرة بأعواد الآيس كريم، وعلم مصر بالكرتون.