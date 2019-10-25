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أخبار العالم

تصريحات حادة متبادلة بين مندوب سوريا وتركيا في مجلس الأمن

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:44 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تبادل المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، ونظيره التركي، فريدون سينيرلي أوجلو، تصريحات حادة خلال مواجهتهما الأولى أمام مجلس الأمن الدولي على خلفية الهجوم التركي على الأراضي السورية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن الجعفري قوله إن سوريا تدين بشدة بـ"العدوان" التركي عليها، معتبرًا أن من "الغريب" أن تستخدم أنقرة المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة حول الدفاع الشرعي عن النفس من أجل تبرير عمليتها العسكرية.

كما دعا إلى "الاحترام الكامل للسيادة السورية" و"سحب جميع القوات الأجنبية غير الشرعية" من سوريا.

وزعم أوجلو أن الأمر كان يتعلق بـ"عملية محدودة لمكافحة الإرهاب" كان هدفها خصوصا "ضمان سلامة سوريا الإقليمية ووحدتها"، مشيرا إلى أن العملية "لم تستهدف سوى إرهابيين ومخابئهم وأسلحتهم وآلياتهم".

وحذر وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الخميس، من أن تركيا "تسير في الاتجاه الخاطئ" من خلال توغلها العسكري في سوريا واتفاقها مع روسيا على تسيير دوريات مشتركة في "منطقة آمنة" هناك.
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