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أخبار العالم

موقع قطري يكشف زيادة حجم التبادل التجاري بين أنقرة والدوحة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:08 ص
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
كشف موقع "بيننسولا قطر" عن زيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بنسبة 78% في عام 2018.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن حسن الحمادي، إن الزيادة المستمرة في حجم التجارة تبرز قوة العلاقات بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 2.4 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 78% عن عام 2017.

وزادت العلاقات بين الدوحة وأنقرة، عقب المقاطعة العربية التي فرضتها المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في عام 2017، بسبب دعم قطر للإرهاب.

كما دعم البلدان بعضهما البعض في عدد من الأزمات، كان آخرها تأييد الدوحة للعدوان التركي على شمال سوريا، والذي رفضته الدول العربية وعدد كبير من الدول الأجنبية، ما يكشف التحالف الوثيق بين البلدين الداعمين للإرهاب.
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