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علاج انتفاخ البطن بعد الأكل مباشرة

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 02:00 م
علاج انتفاخ البطن
علاج انتفاخ البطن بعد الاكل مباشرة
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أمينة الدسوقى
انتفاخ البطن بعد الاكل مباشرة ينجم عن دخول كميات الهواء عند الأكل، أو من خلال البكتريا الموجودة في الأمعاء الغليظة والتى تساعد على هضم الطعام حيث ينتقل الطعام غير المهضوم من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة، و بمجرد وصولها إلى هناك ، تعمل هذه البكتيريا، فتنتج الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان، والتي تترك جسمك بعد ذلك.


علاج انتفاخ البطن بعد الاكل مباشرة

1- تعديل عادات الاكل من خلال مضغ الطعام جيدًا، وغمره باللعاب، ثم نقله إلى المعدة.

2- يجب عدم تناول الطعام قبل الشعور بالجوع، والتوقف عن الطعام حال الشعور بالشبع.

3- يجب تناول الطعام ببطء وبهدوء.

4- يجب تجنب شرب المشروبات أثناء تناول الطعام أو بعده مباشرة.

5-يجب تناول المشروبات والخضروات والفواكه على الأقل بعد ساعة ونصف من تناول الطعام الرئيسي.

6- تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية ، والأطعمة الحامضة والحارة جدًا والمبردة ، والقهوة والكاكاو ، والشاي القوي، والمشروبات الغازية والحبوب المسطحة ، مثل الفول والعدس و الخضروات بما في ذلك الملفوف والبنجر الخام واللفت والثوم والبصل والفواكه مثل الخوخ.

7- ينصح بشرب كوب من الماء المغلي قبل الإفطار بثلاثين دقيقة.

8- ينصح بتناول المربى أو الزبدة والعسل مع الخبز المحمص دون استهلاك أي مشروبات فى وقت الإفطار.

9-إضافة بعض الأعشاب، مثل الشبت والبقدونس والريحان والنعناع، واستخدام الزنجبيل والزعتر والشمر واليانسون والكمون.

10- ينصح بتناول الكمون الأسود من أجل التخلص من انتفاخ البطن

طرق الوقاية من انتفاخ البطن

1- عدم ابتلاع الهواء عند مضغ الطعام
2-تجنب شرب السجائر
3-تجنب الأطعمة التي تحتوي على الهواء، مثل المشروبات الغازية أو الكريمة المخفوقة، والأدوية المقلدة، مثل بيكربونات الصودا.
4- الأكل ببطء تناول الأطعمة والمشروبات يضيف كميات كبيرة من الهواء إلى المعدة.

مصدر المعلومات موقع oregonclinic
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