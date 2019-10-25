الجيش اللبناني ينتشر في محيط القصر الجمهوري

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن الجيش اللبناني نشر قواته في محيط القصر الجمهوري بضاحية بعبدا لتشديد إجراءات الأمن، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات ضد الفساد.



ووجه الرئيس اللبناني ميشال عون كلمة إلى المتظاهرين أمس، أكد فيها أن النظام السياسي في البلاد لا يتغير عبر الساحات، مؤكدًا تفهمه صرخة الألم اللبنانية لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة وأخرا تقدم لبنان. فيما أبدى استعداده للقاء ممثلين عن المتظاهرين ضد السلطة.



ورحب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال كلمة توجه بها إلى اللبنانيين، لإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي.