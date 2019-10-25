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رياضة

انطلاق الدور التمهيدي لـ كأس مصر .. تعرف على مواجهات اليوم

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:33 ص
كأس مصر
كأس مصر
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عبدالله هشام
تنتطلق اليوم منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر والتي يشارك فيها اندية القسم الثاني من مسابقة الدوري ، ولعل ابرز المواجهات لقاء النجوم امام فريق سيراميكا كليوباترا .

وتقام جميع مباريات كأس مصر اليوم في تمام الساعة الثانية الا ربع علي ملعب الفريق المذكور اولا :


المريخ - الداخلية
كوكاكولا - الزرقا
النصر - جمهورية شبين
مركز شباب ابو المطامير - نادي دكرنس
بلدية المحلة - مركز شباب ديرب نجم
مالية كفر الزيات -فاركو
الالومنيوم - شبان المراغة
النجوم - سيراميكا كليوباترا
شركة مصر للأسكان والتعمير - منتخب السويس
الاعلاميين - ديروط
طهطا - ناصر الفكرية
اسمنت اسيوط - ت. بني سويف
سوهاج - بني سويف
المنيا - بترول اسيوط
بتروجيت - بهتيم
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