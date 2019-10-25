انطلاق الدور التمهيدي لـ كأس مصر .. تعرف على مواجهات اليوم

تنتطلق اليوم منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر والتي يشارك فيها اندية القسم الثاني من مسابقة الدوري ، ولعل ابرز المواجهات لقاء النجوم امام فريق سيراميكا كليوباترا .



وتقام جميع مباريات كأس مصر اليوم في تمام الساعة الثانية الا ربع علي ملعب الفريق المذكور اولا :





المريخ - الداخلية

كوكاكولا - الزرقا

النصر - جمهورية شبين

مركز شباب ابو المطامير - نادي دكرنس

بلدية المحلة - مركز شباب ديرب نجم

مالية كفر الزيات -فاركو

الالومنيوم - شبان المراغة

النجوم - سيراميكا كليوباترا

شركة مصر للأسكان والتعمير - منتخب السويس

الاعلاميين - ديروط

طهطا - ناصر الفكرية

اسمنت اسيوط - ت. بني سويف

سوهاج - بني سويف

المنيا - بترول اسيوط

بتروجيت - بهتيم