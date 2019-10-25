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رياضة

محمد صلاح يحتفل بعودته إلى الملعب بعد الإصابة..صور

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 01:10 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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منار نور
احتفل الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، بعودته إلى أرض الملاعب بعد الإصابة فى مباراته أمام جينك البلجيكي.

ونشر محمد صلاح صورة جديدة لها عبر حسابه الشخصى تويتر.

ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، خلف نابولي المتصدر بـ 7 نقاط، بينما يحل سالزبورج النمساوي ثالثا بـ 3 نقاط، وجينك رابعا بنقطة وحيدة.

وشهدت مباراة ليفربول وجينك تالق محمد صلاح بعد عودته الإصابة، حيث صنع هدف، وسجل آخر.
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