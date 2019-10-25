بـ ميكاب جذاب وفستان أبيض.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار على البحر

حرصت الكاتبة إنجى علي زوجة الفنان يوسف الشريف بمشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصىى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا جديدة لها على البحر.
خطفت زوجة يوسف الشريف الأنظار بإطلالتها العصرية و الأنيقة، حيث ارتدت فستان أبيض لا يحمل أى نقوشات أو ألوان أخرى، ولكنه أتسم بتصميم أكمام الغير تقليدية، وأكملت إطلالته بأقراط متوسة الحجم و بعض الأكسسوارات البسيطة.
أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت زوجة يوسف الشريف على بعض لمسات المكياج الجذابة التى كشفت عن جمال ملامحها، وبدت بتسريحة شعر بسيطة.
خطفت زوجة يوسف الشريف الأنظار بإطلالتها العصرية و الأنيقة، حيث ارتدت فستان أبيض لا يحمل أى نقوشات أو ألوان أخرى، ولكنه أتسم بتصميم أكمام الغير تقليدية، وأكملت إطلالته بأقراط متوسة الحجم و بعض الأكسسوارات البسيطة.
أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت زوجة يوسف الشريف على بعض لمسات المكياج الجذابة التى كشفت عن جمال ملامحها، وبدت بتسريحة شعر بسيطة.