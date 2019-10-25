Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ ميكاب جذاب وفستان أبيض.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار على البحر

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 03:16 م
زوجة يوسف الشريف
زوجة يوسف الشريف
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت الكاتبة إنجى علي زوجة الفنان يوسف الشريف بمشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصىى على موقع التواصل الأجتماعى الأنستجرام، بصورا جديدة لها على البحر.

خطفت زوجة يوسف الشريف الأنظار بإطلالتها العصرية و الأنيقة، حيث ارتدت فستان أبيض لا يحمل أى نقوشات أو ألوان أخرى، ولكنه أتسم بتصميم أكمام الغير تقليدية، وأكملت إطلالته بأقراط متوسة الحجم و بعض الأكسسوارات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت زوجة يوسف الشريف على بعض لمسات المكياج الجذابة التى كشفت عن جمال ملامحها، وبدت بتسريحة شعر بسيطة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمري أنت.. أمينة خليل تتألق بحلق لافت في أحدث ظهور لها

بـ الأزرق المبهج .. إنجى علاء : البحر له فضل عليا و دايما برجعله في الأزمات

بـ تنورة قصيرة فوق الركبة.. زوجة يوسف الشريف تتألق على الشاطئ

احلى مباركة جاتلى .. إنجي علاء من لوكيشن مسلسل بلا دليل.. صورة

بمكياج صاخب و فستان أبيض .. زوجة مصطفى فهمى تخطف الأنظار

عمل للتاريخ.. تعليق مؤثر من إنجي علاء عن فيلم الممر

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحتفل بعودته إلى الملعب بعد الإصابة..صور

قصة البطل الحقيقي لحكاية ما تيجي يا مليجي..والدته: المسلسل وجع قلبي

أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية.. صور

أول مباراياته أمام الأهلي.. ماذا قال كوليبالي بعد انتهاء أزمته مع الأحمر

خيانة وأشياء أخرى.. فنانة شهيرة تكشف سر طلاقها ورفضها الزواج من هذا الممثل.. فيديو

بالتايجر .. ياسمين صبرى بفستان طويل أمام حمام السباحة

Advertisements

أخبار الرياضة .. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور .. إيقاف فرجاني ساسي.. قرار عاجل من الأهلي

تأثيره شديد فى هذا الموعد.. ناسا تنشر صورة لـ إعصار قادم إلى مصر

عاش هنا يوثق تمرد يوسف وهبي .. وأسرار علاقته بـ المافيا وإقامته بشقة دعارة وتجسيده شخصية النبي محمد.. وكواليس ارتباطه الجنسى بـ صديقة والدته

بعد انخفاض الدولار 5 قروش.. توقعات بتراجع أسعار البنزين واللحوم والدواجن

غدًا.. تعليق الدراسة بمدارس كفر الشيخ والغربية لسوء الأحوال الجوية

مباراتي الأهلي والزمالك بالدوري المصري تواجهان شبح التأجيل

مفاجأة .. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

بفستان تايجر.. ياسمين صبرى تشعل إنستجرام بصورة أمام حمام السباحة

الزمالك يحتل العالم..مدافع سابق: أتمنى انضمام هذا اللاعب للقلعة البيضاء

خيانة وأشياء أخرى.. فنانة شهيرة تكشف سر طلاقها ورفضها الزواج من هذا الممثل.. فيديو

تعرف على آخر تطورات إصابة محمد عواد حارس الزمالك

بعد ارتفاع الأمواج لـ5 أمتار.. هل تتعرض مصر لإعصار يضرب سواحلها الشمالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ميكاب جذاب وفستان أبيض.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار على البحر

شوربة العدس .. 6 طرق لعملها فى المنزل .. أبرزها بالسجق والخضار

بملابس غير تقليدية ... درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها