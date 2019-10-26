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ديني

لا يحتوي على قبة أو مئذنة.. تعرف على مسجد العظام في العتبة وقصة نشأته

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:10 ص
تعرف على مسجد العظام
تعرف على مسجد العظام في العتبة وقصة نشأته
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محمد شحتة
قال كمال رشدي، الباحث في شئون المساجد التاريخية، إن منطقة العتبة كانت عبارة عن مقابر تخلو منها كل مظاهر الحياة سوى رفات من واراه الثرى وشواهد على القبور تحمل أسماء أصحابها فتحولت المنطقة من قبور الى أكبر واشهر ميدان بالقاهرة.

وقال رشدي لصدى البلد، إنه فى يوم الجمعة الموافق ٣ ابريل من عام ١٨٦٣ م استقل السلطان العثمانى عبدالعزيز ومعه ابنه الأمير يوسف عز الدين ووزيري الحربية والبحرية وحاشية الإمبراطورية الكبيرة اليخت السلطاني ( فيض جهاد ) .

كما استقر عدد كبير من الضباط والجنود والموظفين سفن عثمانية اخرى وبدأ الجميع فى الإبحار من الاستانة قادمين إلى مصر فى زيارة الى واليها الجديد الوالى إسماعيل باشا ابن ابراهيم باشا بن محمد على باشا .

ووصل السلطان العثمانى وموكبه إلى الإسكندرية وكان فى استقباله الوالى إسماعيل باشا ومكث السلطان العثمانى فى مصر أحد عشر يوما وكان أول ما زاره هو مسجد محمد على باشا وقدم خلالها هداياه وعطاياه الى اسرة محمد على واختتم زيارته بالاهرامات وبعدها توجه إلى الإسكندرية مرة أخرى استعدادا للمغادرة بعد زياره استغرقت ١١ يوم.

وبعد عام من الزيارة أنعم السلطان العثمانى على الوالي إسماعيل باشا بلقب الخديوى فأصبح الخديوى اسماعيل وادى ذلك الى احياء ذكرى زيارة السلطان لمصر فأمر بشق شارع يمتد من ميدان العتبة إلى قصر عابدين على أن يحمل هذا الشارع اسم السلطان العثماني عبدالعزيز.

وتابع: أول شيء فعله هو المسارعة بمحو المقابر ونقل رفاتها وعظامها إلى مكان آخر فليس من اللائق أن يكون الشارع الذى يهديه الخديوى للسلطان العثمانى محفوفا بشواهد القبور.

كما قام الخديوى اسماعيل بتجميع كل رفات الموتى من عظام وأخذ بدفنها في مكان واحد ثم تم بناء المسجد على هذه العظام فتم تسميته مسجد العظام.

وأشار إلى أن المسجد من الداخل يفتقد الطابع الاثري اذ تغلب عليه سمات التطور الحضارى على العكس تماما من الخارج يتميز بالطابع الأثري المميز، أما عن المنبر فهو مصنوع من الرخام الأبيض فى داخل الحائط، وعن المحراب فهو مصنوع من الرخام المزخرف على هيئة هندسية الشكل.

وذكر أن الغريب في الأمر أن المسجد لا يحتوي على قبة أو مئذنة مثل باقى المساجد على مر العصور.
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