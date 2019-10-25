سامية الطرابلسي تستعرض جمالها بفيديو على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة التونسية سامية الطرابلسي، مقطع فيديو جديدا لها على إنستجرام، لتشارك جمهورها أحدث إطلالتها وأناقتها.وظهرت سامية الطرابلسي ترتدي تي شيرت أبيض، وهي تصفف شعرها، كما اعتمدت على وضع مكياج صاخب ارتكز على أحمر الشفاة وآيلاينر، وعلقت على الفيديو: "شعر مجنون".وفي سياق آخر تواصل سامية الطرابلسي حاليًا عرض مسرحية "3 أيام في الساحل" والتي تشارك في بطولتها بجانب الفنان محمد هنيدي وتجسد خلالها شخصية "روقة" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور، ومسرحية "3 أيام في الساحل" بطولة محمد هنيدي، والفنان محمد محمود، والفنان أحمد فتحي، والفنانة سامية الطرابلسي، وندى موسى، وبيومي فؤاد، ومها أبو عوف، ومن تأليف أحمد عبد الله، وإخراج مجدي الهواري.وشاركت سامية الطرابلسي مؤخرًا كضيفة شرف في فيلم "عيش حياتك" وحققت من خلال دورها ردود أفعال إيجابية.