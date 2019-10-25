نتائج مباريات اليوم في الدور التمهيدي لكأس مصر

أسفرت نتائج مباريات الدور التمهيدي فى بطولة كأس مصر التى انطلقت عصر اليوم الجمعة عن تأهل فريق الترسانة والسويس وبنى سويف والإعلاميين ونجوم المستقبل والمنيا وتليفونات بنى سويف والمريخ والنصر ودكرنس وفاركو إلى الدور التالى.



وجاءت نتائج المباريات على النحو التالى :



الإعلاميين ٠ × ٠ ديروط وفوز الإعلاميين بركلات الجزاء

سوهاج ١ × ١ بنى سويف وفوز بني سويف بركلات الترجيح

ألماظة ٠ × ١ منتخب السويس

النصر ٤ × ١ ج شبين

كوكاكولا ٠ × ١ الزرقا

نجوم المستقبل ١ × ١ سيراميكا وفوز النجوم بركلات الترجيح

أبو المطامير ١ × ٣ دكرنس

البلدية ٣ × ١ ديرب نجم

المالية ١ × ٤ فاركو

المريخ ٢ × ١ الداخلية

بتروجيت ٢ × ١ بهتيم

المنيا ٢ × ٠ بترول أسيوط

أسمنت أسيوط ٠ × ١ التليفونات



ومن المقرر أن تقام بقية مباريات الدور التمهيدي في بطولة كأس مصر غدا السبت.



