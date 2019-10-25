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رياضة

التفاصيل الكاملة لاتفاق الأهلي والنجم الساحلي لإنهاء أزمة كوليبالي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت إدارة الأهلي عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه لإنهاء أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مع النجم الساحلي.

وتعاقد النجم الساحلي التونسي مع اللاعب الإيفواري ولكنه لم يتمكن من الحصول علي بطاقته الدولية بسبب صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية بإيقافه وتغريمه مليون و400 ألف دولار لعدم استكمال تعاقده مع الأهلي.

وسافر خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة إلي تونس ونجح في إنهاء الأزمة بعد أن تم التوصل إلى صيغة رسمية تقضي بتقسيط قيمة الغرامة مليون و400 ألف دولار علي دفعات.

وقالت إدارة الأهلي إن النجم الساحلي سوف يقوم بتحويل 200 ألف دولار بعد 15 يومًا ثم 400 ألف دولار في يوليو 2020 و400 ألف دولار في يناير 2021 و400 ألف دولار في يوليو 2021، وأضاف النادي أن الأهلي والنجم الساحلي تربطهما علاقات جيدة جدا علي جميع المستويات وحين زار وفد منهم القلعة الحمراء كان ذلك محل تقدير كبير منا وبدأت المفاوضات، وأوضح أن تم توقيع عقد ثلاثي بين الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي واللاعب كوليبالي يقضي بإنهاء الأزمة وتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية بشكل رسمي لرفع الإيقاف عن اللاعب.
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