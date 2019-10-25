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رياضة

رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم للإسكواش

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:39 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
فازت المصرية رنيم الوليلي المصنفة الأولي عالميا ،في الدور التمهيدي ال32 من بطولة العالم لسيدات الإسكواش، على أوليفيا بلاتشفورد كلين من الولايات المتحدة الأمريكية ، بثلاثة أشواط دون رد ، في مباراة قوية جمعت اللاعبتين في البطولة، المقامة في القاهرة،خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر 2019.

وجاءت نتيجة مباراة رنيم الوليلي وأوليفيا بلاتشفورد كلين، مساء اليوم، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:١١-٨ ، ١٢-١٠ ، ١١-٥

ويبلغ مجموع القيمة المالية للجوائز 430 ألف دولار لأول مرة بالتاريخ، لتصبح القيمة المالية لجوائز"سي اي بي بطولة العالم سيدات للاسكواش 2019-2020 " أعلي من القيمة المالية لجوائز بطولة العالم للرجال.
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