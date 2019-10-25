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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات العراق إلى 21 شخصا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 07:41 م
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
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أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مفوضية حقوق الإنسان العراقية إعلانها ارتفاع حصيلة قتلى التظاهرات إلى 21 شخصًا، موزعين على العاصمة بغداد والمثنى وذي قار ومدن أخرى، إضافة إلى إصابة 1779 آخرين.

وحسب المصدر نفسه فقد سقط 8 قتلى في بغداد و6 قتلى في ميسان و6 في ذي قار، وقتل شخص واحد في المثنى. وحول الإصابات أكد المصدر أنها وصلت إلى 1779 من المتظاهرين والقوات الأمنية، وأن عدد الإصابات الأكبر كان في بغداد بمعدل 1493 مصابا.

وأضافت القناة أن الأضرار المادية شملت حتى الآن حرق 27 مبنىا حكوميا ومقرات حزبية في محافظات الديوانية وميسان وذي قار والبصرة وبابل.
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