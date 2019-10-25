بـ التاتو والكب.. رشا مهدى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة رشا مهدى، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وأنيقةوظهرت بها رشا المهدى، بفستان طويل باللون البيج الفاتح، وبدون أكمام، وبتفصيلة رائعة تبرز جمال رشاقتها وأنوثتها، ووضعت عقد باللون الفضى حول الرقبة لأكمال إطلالتها الناعمةوتركت رشا المهدى، شعرها المتطاير منسدلاً بين كتفيها ليبرز أناقتها، وأعتمدت فى إطلالتها على الميكاب باللون البنى والذهبى للعيون ليبرز رسمتها الناعمة، ووضعت أحمر شفاة باللون البنى الذى يتناسب مع لو إطلالتهاوعلقت على الصورة.. i find my happiness where the sun shinesوجاءت تعليقات الجمهور .. جميلة أوووى .. القمر