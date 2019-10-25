بـ التاتو والكب.. رشا مهدى تتألق فى أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة رشا مهدى، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جذابة وأنيقة
وظهرت بها رشا المهدى، بفستان طويل باللون البيج الفاتح، وبدون أكمام، وبتفصيلة رائعة تبرز جمال رشاقتها وأنوثتها، ووضعت عقد باللون الفضى حول الرقبة لأكمال إطلالتها الناعمة
وتركت رشا المهدى، شعرها المتطاير منسدلاً بين كتفيها ليبرز أناقتها، وأعتمدت فى إطلالتها على الميكاب باللون البنى والذهبى للعيون ليبرز رسمتها الناعمة، ووضعت أحمر شفاة باللون البنى الذى يتناسب مع لو إطلالتها
وعلقت على الصورة.. i find my happiness where the sun shines
وجاءت تعليقات الجمهور .. جميلة أوووى .. القمر
وظهرت بها رشا المهدى، بفستان طويل باللون البيج الفاتح، وبدون أكمام، وبتفصيلة رائعة تبرز جمال رشاقتها وأنوثتها، ووضعت عقد باللون الفضى حول الرقبة لأكمال إطلالتها الناعمة
وتركت رشا المهدى، شعرها المتطاير منسدلاً بين كتفيها ليبرز أناقتها، وأعتمدت فى إطلالتها على الميكاب باللون البنى والذهبى للعيون ليبرز رسمتها الناعمة، ووضعت أحمر شفاة باللون البنى الذى يتناسب مع لو إطلالتها
وعلقت على الصورة.. i find my happiness where the sun shines
وجاءت تعليقات الجمهور .. جميلة أوووى .. القمر
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I find my happiness where the sun shines ✨☀️ #throwback to مجلة نصف الدنيا photoshoot. Hair and Makeup: @alsagheersalons @makeupbybejoo @fady_rafik_1992 Stylist: @ihabeladly Digital Media Management and PR: @brandstampadv #sunshine #rasha_mahdi #actress #gouna #algouna #happiness #magazineshoot