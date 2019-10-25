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رياضة

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 08:51 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن حقيقة المفاوضات مع محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب أفيس البرتغالي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية انه يرفض الحديث عن لاعب لا يتواجد في قائمة فريقه بالوقت الحالي.

واضاف: "كهربا لاعب جيد لكن في البداية لم يتم طرح الأمر على المدير الفني، هناك تسلسل للأمور، يجب عرض اللاعب على المدرب وهو صاحب الرأي الأول في هذا الأمر."

وكان هناك العديد من الانباء التي ربطت تواجد كهربا في مصر بمفاوضاته مع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة واقترابه من الانضمام للقلعة الحمراء.
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