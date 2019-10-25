أمطار الموت.. أحمد وسيد ومروة دفعوا حياتهم ثمنا لـ صعقة كهرباء .. تفاصيل

شهدت المحافظات موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار، خاصة على محافظات الوجه البحري، مما تسبب في أضرار مادية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين.



تلميذ الصف الخامس الابتدائي

شهدت مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم، حادثا مأساويا نتيجة مصرع طفل عقب إصابته بصعق كهربائي من عمود إنارة نتيجة هطول الأمطار.



أكد مصدر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية أن مستشفي ديرب نجم المركزي استقبل الطفل "أحمد عادل عابدين" 10 سنوات تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، جثة هامدة إثر إصابته بصعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة.



وتبين أنه أثناء هطول الأمطار حدث ماس كهربائي بعامود إنارة، وتصادف مرور الطفل، الذي أصيب بصعق كهربائي أدى لوفاته فيما تم إخطار مديرية أمن الشرقية وجار تحرير محضر بالواقعة.



يذكر أن "أحمد" يعد الضحية الثالثة لسوء التقلبات الجوية حيث لقيت الطفلة "مروة" مصرعها نتيجة حدوث ماس كهربائي مدينة العاشر من رمضان وأصيبت الطفلة "وفاء" بتهشم في عظام الجمجمة نتيجة انهيار جزء من سور أحد المباني عليها بالعاشر من رمضان.



الموت فوق سطح المنزل



ولقيت سيدة مصرعها واصيب اثنان آخران بمحافظة الدقهلية، إثر تعرضهم للصعق بالكهرباء أثناء قيامهم برفع مياه الأمطار من أعلى سطح منزلهم بعزبة أبو شلوبة التابعة لمركز السنبلاوين .



تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين المركزي بوصول كل من "مني علي محمد، 40 عاما، جثة هامدة، فيما أصيب كل من محمد هاني إبراهيم،16 عاما، وهمام ابراهيم محمد، 45 عاما، بصعق بالتيار الكهربي.



تهشم عظام الجمجمة



زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطفلة وفاء صبحي سالم والتي تبلغ من العمر 10 سنوات والتي تتلقي العلاج بأحد المستشفيات بمدينة العاشر من رمضان بعد تعرضها لسقوط جسم ثقيل على الرأس أدى إلى تهشم عظام الجمجمة و تهتك في فروة الرأس.



التقى المحافظ بأسرة الطفلة وتعرف على حالتها الصحية متمنيا لها الشفاء العاجل وأوصى إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية و العلاجية و اجراء التدخلات الجراحية اللازمة لحالة الطفلة طبقا للتقارير الطبية للحالة لحين تماثلها للشفاء و خروجها من المستشفى و عودتها لمنزلها.



في آخر لحظة



تدخلت العناية الإلهية فى إنقاذ حياة طفل بعدما قفز من أعلي حمار تعرض للصعق الكهربائى لولا وجود "البردعة" كعازل حال عودته من الأراضي الزراعية وتواجده صدفه بالقرب من أحد اعمدة الإنارة بمنطقة قحافة بمدينة طنطا عقب حدوث ماس كهربائى من أحد الأعمدة بجوار المقابر .



وكانت قري ومراكز محافظة الغربية تعرضت لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح متوسطة علي مستوي المحافظة.





الأمطار تهدم العقارات



شهدت الاسكندرية، اليوم الجمعة، انهيارا جزئيا لــ 9 عقارات قديمة بمناطق متفرقة من حي غرب المدينة، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ.



وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن الانهيارات لم تسفر عن وقوع إصابات، منوها بأن جميع العقارات المنهارة قديمة ومتهالكة وصادر لها قرارات إزالة.



وأضاف رئيس حي غرب في تصريح له، أنه تم توجيه مقاول الهدم التابع للحي لإزالة الأجزاء الخطرة من العقارات، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



شاب من قرية الهياتم بالمحلة



لقي شاب يدعي سيد البرقي من قرية الهياتم التابعه لمركز المحلة عقب ملامسته عامود إنارة أثناء هطول الأمطار، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وإبلاغ النيابة التي تولت التحقيق.



وتبين أن الشاب يدعى سيد البرقى بمقيم بالقرية بعد ملامسته لأحد أعمدة الإنارة أثناء هطول الأمطار.



وأكد أهالي القرية أن عامود الإنارة لم يكن معزولا وكان يخرج منه شرر كهربائي وحاولوا الإبلاغ عنه دون جدوي.



يذكر أن هذه هي الحالة الثالثة التي تلقى حتفها بنفس الطريقة منذ هطول الأمطار.





مصرع وإصابة 3 أشخاص في الإسكندرية



تسببت موجة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية في الوقت الحالي في انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة اللبان بحي الجمرك، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، اليوم الجمعة.



تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد انهيار أجزاء من العقار رقم 84 بشارع الغزالي بمنطقة اللبان، وانتقل مسئولو الحي وقوات الحماية المدنية وضباط قسم الشرطة إلى موقع الحادث.



تبين من الفحص والمعاينة أن العقار المنهار بناء قديم ومكون من 4 طوابق، وصادر له قرار إزالة من حي الجمرك حتى سطح الأرض رقم 87 لسنة 2015.



أسفر الانهيار عن مصرع "عبد السيد حسن فرحات" 51 عاما، تصادف مروره بجوار العقار، فيما أصيب كل من "ع.م" 50 عاما، مقيم بالطابق الأولى علوي، وجرى نقله لمستشفى رأس التين، و"ش.م" 55 عاما، ونقل للمستشفى الأميري.



إصابة 7 أشخاص فى انهيار منزل بميت غمر بسبب الأمطار



أدت الأمطار الغزيرة التى تشهدها محافظة الدقهلية إلى إصابة 7 أشخاص إثر انهيار منزل من طابق واحد بسوق البصل بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.



وتم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر المركزي لتلقي العلاج فيما جرى رفع أنقاض الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.

