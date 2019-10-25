الجيش اللبناني يعتقل أحد أفراد الأمن

أوقفت دورية من الجيش اللبناني في زحلة عنصرا أمنيا يدعى ج. ش. بعدما كان يحاول تكسير ماكينة صراف آلي atm تعود لبنك الاعتماد اللبناني، وفقا لشبكة "ال بي سي".



أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن فرد الأمن كان بحالة سكر ظاهر.



كانت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن وجهت رسالة لأفراد الأمن عبر حسابها على تويتر قائلة " "الله يعطي العافية لكل عنصر من عناصر قوى الأمن الداخلي والجيش اللي عم يبذلوا كل جهد ويتفانوا بكل مسؤولية ليحموا المتظاهرين والمواطنين ويحافظوا على الأمن، حتى تمر هل المرحلة الصعبة على لبنان على خير".



يشهد لبنان لليوم التاسع على التوالي احتجاجات ضد تردي الأوضاع الاقتصادية مطالبين بإقالة حكومة سعد الحريري.



وغادر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قصر بعبدا، بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، دون الإدلاء بأي تصريحات صحفية على خلاف المألوف.



وكان سعد الحريري رحب أمس بدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال كلمة توجه بها إلى اللبنانيين، بإعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي.