الأرصاد تحذر: منع رحلات السفاري ووقف حفلات الأماكن المفتوحة بسبب منخفض قبرص

قال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الأعاصير لا تحدث في البحار المغلقة، والبحر المتوسط بحر مغلق، مشيرا إلى أن ما يحدث في مصر حاليا بسبب المنخفض القادم من قبرص.



وأضاف صابر، في تصريحات تليفزيونية، أن منخفض قبرص سيمتد في الساعات القادمة إلى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه سيصاحب المنخفض أمطار رعدية، وتصل إلى السيول في سيناء.



وأوضح القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن معظم محافظات الدلتا تتأثر بمنخفض قبرص، الإسكندرية، الدقهلية، بلطيم، وغيرها من محافظات الدلتا تتأثر في الساعات المتأخرة من اليوم، مشيرا إلى أن آثار المنخفض تصل إلى القاهرة ولكن في صورة أمطار متفرقة، وتستمر إلى يوم الأحد.



وأكد أنه صدر تحذير لمدة 48 ساعة قادمة من خطورة آثار المنخفض على المحافظات، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أيضا حذر من توقف أي رحلات سفاري، أو حفلات في الأماكن المفتوحة خاصة في الساحل الشمالي.

