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سيارات

ليليوم للتاكسي الطائر تقرر توسيع إنتاجها بعد نجاح التجربة الأولى..شاهد

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:04 م
ليليوم التاكسي الطائر
ليليوم التاكسي الطائر
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خالد محيي الدين
عرضت فضائية "يورنيوز" تقرير حول نموذج "ليليوم" للتاكسي الطائر، والذي تتخطي سرعته 100 كيلومتر في الساعة.

حيث تسطيع الطائرة "ليليوم" الإقلاع بشكل عمودي حتي تصل لأرتفاع مناسب، لتنطلق بعدها بسرعة عالية.

كما يأمل مصممو الطائرة إنتاج اول طائرات تناسب السوق التجاري خلال بداية عام 2025، سيتم تزويد المركبة "ليليوم" بـ 36 محركًا كهربائيًا بتصميم ثابت الأجنحة لمنحها كفاءة عالية تجعلها قادرة على منافسة علامات تجارية كبرى مصنعة لتلك المركبات التجارية الطائرة.

واكد المسئولون بالشركة الألمانية "ليليوم"، أن الطائرة ستكون قادرة على إكمال جولة تصل لأكثر من 300 كيلومتر في ساعة واحدة فقط، كما ستمثل بديلًا بأسعار معقولة، بهدف انهاء المشاكل والاختناقات المرورية، فضلا عن كونها مركبات صديقة للبيئة وخال من الانبعاثات الملوثة.
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