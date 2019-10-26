بـ بنطال غريب.. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة عصرية

شاركت الإعلامية رضوى الشربينى، متابعيها عبر موقع تواصل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة غريبةوظهرت بها رضوى الشربينى، ببنطال طويل باللون الأسود وبتفصيلة تتناسب مع جمالها، وأرتدت قميص باللون التايجر مع وضع حزام باللون الأسود على الخصر ليظهر جمال رشاقتها، وأنتعلت حذاء بكعب عالى باللون الأسود الذى يبرز إطلالتها، وأعتمدت فى الميكاب على اللون الأسود والبنى للعيون ، ووضعت احمر شفاة باللون الأحمر الماط الذى يضيف لمسة جريئة إلى إطلالتهاوتركت رضور الشربينى، شعرها الطويل الأسود منسدلاً بين كتفيها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها العصرية مع وضع لمسات رقيقة من الأكسسوارات التى تفضلها وخاتم بيدهاوعلقت رضوى على الصورة.. أنتم حبايب قلب مامى