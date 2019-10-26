Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غني بالفيتامينات..طريقة تحضير حليب جوز الهند

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن
حليب جوز الهند من المشروبات الغنية بالفيتامينات والتي تساعد على قوة ونعومة الشعر وفقًا لموقع homemaking، واليكم طريقة تحضير حليب جوز الهند.

المكونات:

كوب ونصف جوز الهند مبشور
3 أكواب ماء

طريقة تحضير حليب جوز الهند:

-ضعي جوز الهند المبشور في وعاء الخلاط الكهربائي، ومن ثم قومي بتسخين الماء في إناء على النار ثم اسكبيها فوق خليط جوز الهند.

- قومي بخلط المكونات جيدًا على سرعة متوسطة حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

- قومي بتوزيع الخليط في مصفاة ثم اتركيه لحوالى 10 دقائق حتى تزول منه السوائل.

- قومي بتوزيع عصير جوز الهند في أكواب التقديم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل البسبوسة .. بالقشطة وصيامي وزي المحلات

طريقة عمل العاشورا خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

النصر السعودى يتعرض لأزمة قبل لقاء القمة مع الهلال

حقيقة تعليق الدراسة بمدارس القاهرة غدا السبت بسبب الأمطار

الزمالك يتراجع عن تنظيم معسكر خارجي لهذه الأسباب

سيد عبد الحفيظ يكشف عن حقيقة شكوته من فايلر إلى الخطيب.. فيديو

احمد فلوكس ينشر صورة من حفل زفاف الملازم أحمد عبداللطيف

مرتضى منصور: الأهلي يحاول خطف شعار مدرسة الفن والهندسة من الزمالك.. فيديو

Advertisements

أوهمته بقضاء سهرة حمراء.. ربة منزل تستدرج رجل دين من الفيسبوك لشقتها وتسرقه وهو عاريا في الجيزة

اخبار الرياضة.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز.. وسيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا

اخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة.. عدم التجديد لـ رباعي الفريق.. رأي فايلر في التعاقد مع كهربا

قاصر ولا بالغ .. ننشر شهادة ميلاد محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا

الأرصاد تعلن موعد انتهاء حالة عدم استقرار الطقس وتحذر المواطنين.. فيديو

الأهلي ينهي أزمة 38 شهرًا في قصة جونيور أجايي

إعصار يضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. اعرف الحقيقة.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة التعاقد مع كهربا

بسبب الفيس بوك.. إحالة طالبتين بجامعة الأزهر للتأديب بتهمة الإساءة للدولة

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية على هذه المناطق.. وتناشد بإلغاء الدراسة بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد