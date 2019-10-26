غني بالفيتامينات..طريقة تحضير حليب جوز الهند

حليب جوز الهند من المشروبات الغنية بالفيتامينات والتي تساعد على قوة ونعومة الشعر وفقًا لموقع homemaking، واليكم طريقة تحضير حليب جوز الهند.
المكونات:
كوب ونصف جوز الهند مبشور
3 أكواب ماء
طريقة تحضير حليب جوز الهند:
-ضعي جوز الهند المبشور في وعاء الخلاط الكهربائي، ومن ثم قومي بتسخين الماء في إناء على النار ثم اسكبيها فوق خليط جوز الهند.
- قومي بخلط المكونات جيدًا على سرعة متوسطة حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.
- قومي بتوزيع الخليط في مصفاة ثم اتركيه لحوالى 10 دقائق حتى تزول منه السوائل.
- قومي بتوزيع عصير جوز الهند في أكواب التقديم.
المكونات:
كوب ونصف جوز الهند مبشور
3 أكواب ماء
طريقة تحضير حليب جوز الهند:
-ضعي جوز الهند المبشور في وعاء الخلاط الكهربائي، ومن ثم قومي بتسخين الماء في إناء على النار ثم اسكبيها فوق خليط جوز الهند.
- قومي بخلط المكونات جيدًا على سرعة متوسطة حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.
- قومي بتوزيع الخليط في مصفاة ثم اتركيه لحوالى 10 دقائق حتى تزول منه السوائل.
- قومي بتوزيع عصير جوز الهند في أكواب التقديم.