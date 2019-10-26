أول تعليق من مرتضى منصور على انضمام كهربا إلى منتخب مصر

علق مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على تواجد محمود عبد المنعم "كهربا" في قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة كينيا وجزر القمر في تصفيات بطولة أفريقيا 2021.



وقال مرتضى منصور في تصريحاته عبر قناة الحدث اليوم : "ضم كهربا للمنتخب؟ لا تقلقوا" ، حسام البدري مدرب محترم ويُقيم الأخلاق قبل الفنيات، يُقيم الأخلاق أولا قبل كل شيء. ولذلك لا داعي للقلق نهائيا حول ملف انضمام كهربا للمنتخب".



ويلعب منتخب مصر أمام منتخب كينيا في الـ 14 من شهر نوفمبر المقبل، وبعدها يواجه منتخب جزر القمر في الـ 18 من نفس الشهر في بداية مرحلة التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.



وأعلن حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة.



وشهد القائمة تواجد كل من: أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون) – محمد صلاح (ليفربول) – محمد النني (بيشكتاش) – أحمد حسن "كوكا" (سبورتنج براجا) – محمود حسن "تريزيجه" (أستون فيلا) – محمود عبد المنعم "كهربا" (دسيبورتيفو أفيش البرتغالي).