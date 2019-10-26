Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

للمرة الثانية.. منتخب مصر لكرة اليد يواجه البرتغال وديا استعدادا لبطولة إفريقيا.. اليوم

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
Advertisements
محمد رشاد
يلعب منتخب رجال كرة اليد الأول أمام نظيره البرتغال وديا للمرة الثانية، وذلك على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى، اليوم السبت ضمن استعدادات فراعنة اليد لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 الي 26 من يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان عام 2020 .

وحقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره البرتغالي بنتيجة (25/30) في ثالث المباريات الودية التى يخوضها استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 إلى 26 من يناير القادم والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المباراة التي أقيمت بالصالة المغطاة في نادي هليوبوليس بالشروق.

جدير بالذكر أن قائمة المنتخب المصري في مباراة البرتغال الأولى ضم لاعبين من المنتخبات الثلاثة الوطنية "كبار وشباب وناشئين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التعادل مع زيمبابوي .. جنوب أفريقيا تتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر

بعد التعادل مع السودن.. نيجيريا تتأهل إلى أمم إفريقيا تحت 23 عاما في مصر

منتخب مصر الأوليمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا على السعودية وديًا .. فيديو

المنتخب الأوليمبي يحقق الفوز الثاني على السعودية استعدادا لأمم إفريقيا .. فيديو

اليوم .. ودية قوية للمنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا بالإسماعيلية

صدمات الأهلي تتوالى قبل لقاء الزمالك.. رمضان صبحي يتعرض لـ الإصابة مع منتخب مصر الأوليمبي

ترشيحاتنا

67 قتيلًا في مظاهرات مناهضة لرئيس وزارء إثيوبيا.. والجيش يتدخل

الأجر صادم ..أول مشهد في مشوار أميركرارة الفني .. شاهد

قرار جديد من الأهلي في مشروع الفرع الرابع بالتجمع الخامس

أنا صاحب الكورة | الزمالك والنقاز محتاجين جهاز.. رسائل نارية من جماهير الزمالك إلى مجلس الإدارة..فيديو

سيد عبد الحفيظ يكشف تطورات التجديد لـ فتحي وإكرامي وعاشور وسليمان

قاصر ولا بالغ .. ننشر شهادة ميلاد محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد