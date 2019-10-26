للمرة الثانية.. منتخب مصر لكرة اليد يواجه البرتغال وديا استعدادا لبطولة إفريقيا.. اليوم

يلعب منتخب رجال كرة اليد الأول أمام نظيره البرتغال وديا للمرة الثانية، وذلك على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى، اليوم السبت ضمن استعدادات فراعنة اليد لخوض منافسات بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 الي 26 من يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان عام 2020 .





وحقق منتخب مصر لكرة اليد الفوز على نظيره البرتغالي بنتيجة (25/30) في ثالث المباريات الودية التى يخوضها استعدادا لبطولة أمم إفريقيا التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 إلى 26 من يناير القادم والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".





وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المباراة التي أقيمت بالصالة المغطاة في نادي هليوبوليس بالشروق.



