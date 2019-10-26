قرية يمنية لا ترى الأمطار .. تقع فوق السحاب

خلال أحداث التقلبات الجوية من أمطار وسيول، والتي تشهدها مصر وعدد من دول العالم، انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لقرية لا تمسها مياة الأمطار أبدًا.



نشر المقطع بواسطة حساب يحمل اسم أمنية حسن كتبت فوقه "دي قرية الحطيب.. القرية الوحيدة في العالم اللي السماء مبتمطرش عليها أبدًا لأنها فوق السحاب"، تظهر المنازل داخل الجبال التي اخترقت السحاب".



تقع قرية الحطيب في منطقة "حراز" التابعة لمديرية "مناخة" غرب العاصمة اليمنية صنعاء، يسكن القرية حوالي 400 شخص فقط، وتشتهر بزراعة البن اليمني الأصلي، لم يهطل عليها المطر أبدًا بسبب وجودها فوق السحب.



في عام 2002 أضيفت قرية الحطيب الواقعة إلى قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، وذلك لأن كل ما فيها مميز واستثنائي، حتى أن طقسها أيضًا مختلف عن أي مكان في العالم حيث يكون جوها شتاء في الصباح وبمجرد شروق الشمس يصبح دافئًا.



صنعها اليمنيون القدماء في الماضي للاحتماء من الحيوانات المفترسة في الغابات بالأسفل، فاختاروا العيش في أعلى الأماكن، وأضافت صاحبة الحساب "تقدر إنك تشوف من قمم جبالها لوحات ربانية جمالية غاية في الإبداع، واتبنت على سفح جبل مرتفع جدا، لدرجة أن السحب تجري والأمطار تتساقط من تحتها".